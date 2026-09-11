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NFL

Parashikimet dhe analizat për Javën 1 të sezonit 2026 në futbollin amerikan

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Redaktorët e stafit paraqitën parashikimet e Javës 1 të sezonit 2026, duke ofruar rezultatet e pritshme dhe arsyetimet kryesore për ndeshjet hapëse të kampionatit.

Siç raporton nfl, stafi i redaksisë vlerësoi çdo përballje dhe publikoi parashikimet duke marrë parasysh faktorë si lëndimet, udhëtimet e gjatë dhe ndryshimet në formacionet e skuadrave; linjat e bastit ishin të mbyllura nga FanDuel në orën 13:00 ET të 9 shtatorit.

Për ndeshjen e së enjtes në Melbourne, San Francisco 49ers ndaj Los Angeles Rams, analistët theksuan ndikimin e udhëtimit dhe çështjeve të lëndimeve. Një pjesë e skuadrës së Rams u transportua në Australi vetëm 24 orë para takimit, ndërsa disa emra të mëdhenj u përmendën si të dyshuar për t’u menaxhuar ose për të mos udhëtuar fare; kjo e bëri eleminimin e lodhjes dhe aklimatizimin një element kyç në vendimmarrje në favor të 49ers për disa komentues.

Në përballjet e së dielës, vëmendje morën ndeshjet Chicago–Carolina dhe Cincinnati–Tampa Bay. Për Bears, besimi në kombinimin Caleb Williams–Ben Johnson ishte një arsye kryesore për optimizëm, përkundër shqetësimeve për mbrojtjen e sezonit të kaluar. Ndërsa në Cincinnati, rikthimi i Joe Burrow dhe bërthama e shëndetshme e sulmit u cilësuan si avantazh ndaj Buccaneers, që po rindërtojnë repartin e gjerë.

Takimet Bills–Texans dhe Lions–Saints ishin gjithashtu në fokus: për Houston-in u vlerësua rëndësia e mbrojtjes së tij, veçanërisht kundër një forme të fortë sulmuese si ajo e Buffalo-s, ndërsa në Detroit u përmend potenciali i sulmit vendas dhe pritshmëritë për paraqitjen e disa lojtarëve të rinj nën drejtimin e stafit të ri ofensiv.

Përmbledhja dhe arsyetimet e çdo zgjedhjeje u ofrohen lexuesve si një bazë për pritshmëritë e javës së parë; Sipas nfl, artikulli përmban analizat e plota të stafit dhe parashikimet për secilën ndeshje të javës hapëse të sezonit 2026.

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