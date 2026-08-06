Senati amerikan konfirmon Eric Wendt si ambasador të SHBA-së në Shqipëri
Senati Amerikan ka konfirmuar Eric Wendt si ambasador të SHBA-së në Shqipëri. Wendt u konfirmua si ambasador në vendin tonë me 50 vota pro e 44 kundër në Senatin e Shteteve të Bashkuara.
Ëendt është ambasadori i parë amerikan në Shqipëri pas largimit të Yuri Kim në qershor të vitit 2023. Kandidatura e tij u propozua nga presidenti Donald Trump dhe më herët mori mbështetjen e Komisionit për Marrëdhëniet me Jashtë të Senatit.
Gjatë dëshmisë para komisionit, Wendt u shpreh se prioriteti i tij do të jetë forcimi i marrëdhënieve mes Shteteve të Bashkuara dhe Shqipërisë. Ai theksoi se do të fokusohet në luftën kundër korrupsionit, krimit të organizuar dhe trafikut të drogës, si edhe në rritjen e bashkëpunimit në fushën e mbrojtjes dhe sigurisë.
Wendt vlerësoi gjithashtu rolin e Shqipërisë si aleate e NATO-s dhe shprehu mbështetje për zgjerimin e investimeve amerikane në sektorë strategjikë të ekonomisë shqiptare
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