SHBA: Çmimet e energjisë, sidomos benzinës, shënojnë rritjen më të fortë që nga viti 2005
Lufta e Iranit e shtyu inflacionin në SHBA ndjeshëm më lart në mars, me çmimet e konsumit që u rritën me një ritëm vjetor prej 3,3%, raportoi sot Departamenti amerikan i Punës.
Kjo krahasuar me një normë vjetore prej 2,4% në shkurt.
Rritja u nxit nga një rritje e ndjeshme e kostove të energjisë të lidhura me konfliktin.
Çmimet e përgjithshme të energjisë u rritën me 10,9% nga muaji i kaluar, duke shënuar rritjen më të madhe që nga shtatori 2005.
Vetëm çmimet e benzinës u rritën me 21,2% nga shkurti në mars.
Çmimet për biletat e avionit, orenditë shtëpiake, arsimin dhe automjetet e reja gjithashtu u rritën, ndërsa çmimet për kujdesin mjekësor, kujdesin personal dhe makinat dhe kamionët e përdorur u ulën./ a.jor.
