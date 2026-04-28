Propozimi për taksën ndaj miliarderëve në Kaliforni drejt votimit në nëntor, thonë mbështetësit
Nismëtarët pretendojnë se kanë siguruar mbi 1.5 milion firma, ndërsa debati për efektet ekonomike dhe sociale pritet të intensifikohet
SACRAMENTO, Kaliforni — Një propozim i debatueshëm për të rritur përkohësisht taksat ndaj miliarderëve në Kaliforni duket se është në rrugën e duhur për t’u përfshirë në fletën e votimit në nëntor, sipas organizatave që e mbështesin nismën.
Masa, e mbështetur nga sindikata e fuqishme Service Employees International Union Healthcare Workers West, parashikon vendosjen e një takse të njëhershme prej 5% për individët me pasuri neto mbi 1 miliard dollarë, të cilët kanë qenë rezidentë të shtetit më 1 janar 2026. Synimi është të gjenerohen rreth 100 miliardë dollarë të ardhura, të cilat do të përdoren kryesisht për të kompensuar shkurtimet federale në financimin e kujdesit shëndetësor për shtresat me të ardhura të ulëta.
Mbështetësit e nismës deklarojnë se kanë mbledhur mbi 1.5 milion firma, dukshëm më shumë se rreth 875,000 që kërkohen për ta çuar çështjen në votim. Megjithatë, Sekretari i Shtetit i Kalifornisë duhet ende të verifikojë zyrtarisht firmat përpara se propozimi të futet në fletën e votimit.
Debati mbi këtë nismë pritet të jetë ndër më të kushtueshmit dhe më të ndjekurit në nivel kombëtar, duke reflektuar qëndrimet e publikut amerikan për rritjen e taksave ndaj të pasurve. Figura të njohura politike, përfshirë senatorin Bernie Sanders, kanë shprehur mbështetje për idenë.
Nga ana tjetër, kundërshtarët — përfshirë guvernatorin demokrat të Kalifornisë, Gavin Newsom, si dhe drejtues të industrisë teknologjike në Silicon Valley — paralajmërojnë për pasoja të rënda ekonomike. Sipas tyre, një taksë e tillë mund të nxisë largimin e individëve më të pasur nga shteti, duke dobësuar bazën tatimore. Aktualisht, gati gjysma e të ardhurave nga tatimi mbi të ardhurat personale në Kaliforni vjen nga 1% më i pasur i popullsisë.
Kritikët argumentojnë gjithashtu se ndikimi i masës nuk do të kufizohet vetëm tek miliarderët, por mund të ketë efekte zinxhir në gjithë ekonominë e shtetit me 40 milion banorë. Sipas tyre, përfitimi i menjëhershëm financiar mund të shoqërohet me humbje afatgjata.
Në të njëjtën kohë, disa prej personave më të pasur kanë filluar të marrin masa paraprake, duke blerë prona në shtete të tjera ose duke shqyrtuar mundësinë e zhvendosjes, në rast se masa miratohet.
Çështja bëhet edhe më e ndërlikuar nga fakti se përcaktimi i rezidencës për individët me pasuri të mëdha mund të jetë i diskutueshëm, pasi shumë prej tyre kanë prona dhe interesa në disa shtete njëkohësisht.
Nëse kalon në votim, kjo nismë pritet të kthehet në një test të rëndësishëm për politikën fiskale në Shtetet e Bashkuara, në një kohë kur debati mbi pabarazinë ekonomike dhe financimin e shërbimeve publike mbetet në qendër të vëmendjes.
