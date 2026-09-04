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Bota

Trump kërcënon se do ndalojë tregtinë e SHBA-së nëse Rezerva Federale nuk ul normat e interesit

· 2 min lexim

Presidenti amerikan Donald Trump ka kërcënuar se do të ndalojë tregtinë e SHBA-së me një sërë vendesh nëse Rezerva Federale nuk ul normat e interesit.

Në një postim në rrjetin Truth Social, Trump i bëri thirrje Fed-it të ulë normat dhe e lidhi kërcënimin e tij me deficitin tregtar të Shteteve të Bashkuara.

“Ulni normën ose do të ndaloj të tregtoj me vendet me të cilat kemi deficit”, shkroi Trump, duke argumentuar se një masë e tillë do të ishte më efektive se vendosja e tarifave.

SHBA-ja pati një deficit tregtar prej rreth 1.2 trilion dollarësh me partnerët e saj tregtarë gjatë vitit të kaluar. Deficiti më i madh ishte me Kinën, me mbi 200 miliardë dollarë, e ndjekur nga Meksika dhe Vietnami.

Deklarata e Trump erdhi pas publikimit të raportit të punësimit për muajin gusht. Sipas të dhënave, ekonomia amerikane shtoi 162 mijë vende të reja pune, një shifër më e lartë se parashikimet e ekonomistëve.

Të dhënat e forta të punësimit mund t’i japin Fed-it më shumë arsye për të ruajtur ose rritur normat e interesit në përpjekje për të frenuar inflacionin. Zyrtarët e Rezervës Federale pritet të mblidhen më vonë gjatë këtij muaji për të vendosur mbi politikën monetare.

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