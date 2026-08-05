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Bota

SHBA i revokon vizën ambasadorit të Brazilit në Uashington

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Shtetet e Bashkuara ia revokuan vizën ambasadorit të Brazilit në Uashington të hënën, disa ditë pasi qeveria braziliane refuzoi t’u lëshonte viza zyrtarëve amerikanë, tha një zyrtar i Departamentit të Shtetit.

Vendimi, i cili zyrtari tha se nuk do të thotë që ambasadori do të dëbohej, erdhi në një kohë kur marrëdhëniet midis administratave të Presidentit Donald Trump dhe presidentit të majtë brazilian Luiz Inacio Lula da Silva po përjetojnë një episod të ri tensioni.

Viza do të rilëshohet nëse situata zgjidhet, shtoi zyrtari amerikan, i cili foli me gazetarët në kushte anonimiteti.

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