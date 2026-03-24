SHBA konsideron kryetarin e parlamentit iranian si një udhëheqës të mundshëm për bisedime
Shtëpia e Bardhë nuk është ende gati të angazhohet për një person të vetëm në Iran , duke shpresuar të testojë disa kandidatë në një përpjekje për të identifikuar dikë që është i gatshëm të arrijë një marrëveshje.
“Është një mundësi reale”, tha një zyrtar i administratës, duke shtuar se ende nuk është marrë asnjë vendim përfundimtar. Është një nga kandidatët e nivelit më të lartë, por ne duhet t’i testojmë ata dhe nuk mund të nxitohemi”, shton ai.
Interesi i administratës për të identifikuar një partner negociues sinjalizon një dëshirë për të gjetur një rrugëdalje nga moçali në të cilin çështja e Iranit është zhvendosur me shpejtësi, duke trazuar tregjet globale, duke rritur çmimet e naftës dhe duke ringjallur shqetësimet për inflacionin.
Gjithashtu sugjeron një përgjigje të mundshme për një pyetje thelbësore: tani që Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli kanë shkatërruar udhëheqjen e Teheranit, çfarë dhe kush vjen më pas?
Zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë, Karoline Leavitt, deklaroi se “këto janë diskutime delikate diplomatike dhe Shtetet e Bashkuara nuk do të zhvillojnë negociata përmes medias”.
Trump më herët sot la të kuptohej për kontakte me figura “shumë të forta” brenda Iranit, duke njoftuar gjithashtu një pezullim pesë-ditor të “çdo sulmi ushtarak kundër termocentraleve dhe infrastrukturës energjetike iraniane”, ndërsa Teherani dhe Uashingtoni fillojnë negociatat diplomatike.
