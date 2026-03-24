EUR/USD 1.1596 EUR/GBP 0.8648 EUR/CHF 0.9129 EUR/ALL 95.6048 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4171 EUR/TRY 51.4069 EUR/JPY 183.92 EUR/CAD 1.5914
S&P 500 6,581 ▲1.15 % DOW 46,208 ▲1.38 % NASDAQ 21,947 ▲1.38 % NAFTA 90.46 ▲2.64 % ARI 4,407 ▼0 % S&P 500 6,581 ▲1.15 % DOW 46,208 ▲1.38 % NASDAQ 21,947 ▲1.38 % NAFTA 90.46 ▲2.64 % ARI 4,407 ▼0 %
EUR/USD 1.1596 EUR/GBP 0.8648 EUR/CHF 0.9129 EUR/ALL 95.6048 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4171 EUR/TRY 51.4069 EUR/JPY 183.92 EUR/CAD 1.5914 EUR/USD 1.1596 EUR/GBP 0.8648 EUR/CHF 0.9129 EUR/ALL 95.6048 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4171 EUR/TRY 51.4069 EUR/JPY 183.92 EUR/CAD 1.5914
24 Mar 2026
Ilir Meta kërkoi ndryshim të masës së sigurisë, GJKKO shqyrton sot kërkesën e ish-Presidentit SHBA konsideron kryetarin e parlamentit iranian si një udhëheqës të mundshëm për bisedime Mediet ndërkombëtare: Përse Italia është në udhëkryq pas referendumit
SHBA konsideron kryetarin e parlamentit iranian si një udhëheqës të mundshëm për bisedime

Shtëpia e Bardhë nuk është ende gati të angazhohet për një person të vetëm në Iran , duke shpresuar të testojë disa kandidatë në një përpjekje për të identifikuar dikë që është i gatshëm të arrijë një marrëveshje.

“Është një mundësi reale”, tha një zyrtar i administratës, duke shtuar se ende nuk është marrë asnjë vendim përfundimtar. Është një nga kandidatët e nivelit më të lartë, por ne duhet t’i testojmë ata dhe nuk mund të nxitohemi”, shton ai.

Interesi i administratës për të identifikuar një partner negociues sinjalizon një dëshirë për të gjetur një rrugëdalje nga moçali në të cilin çështja e Iranit është zhvendosur me shpejtësi, duke trazuar tregjet globale, duke rritur çmimet e naftës dhe duke ringjallur shqetësimet për inflacionin.

Gjithashtu sugjeron një përgjigje të mundshme për një pyetje thelbësore: tani që Shtetet e Bashkuara dhe Izraeli kanë shkatërruar udhëheqjen e Teheranit, çfarë dhe kush vjen më pas?

Zëdhënësja e Shtëpisë së Bardhë, Karoline Leavitt, deklaroi se “këto janë diskutime delikate diplomatike dhe Shtetet e Bashkuara nuk do të zhvillojnë negociata përmes medias”.

Trump më herët sot la të kuptohej për kontakte me figura “shumë të forta” brenda Iranit, duke njoftuar gjithashtu një pezullim pesë-ditor të “çdo sulmi ushtarak kundër termocentraleve dhe infrastrukturës energjetike iraniane”, ndërsa Teherani dhe Uashingtoni fillojnë negociatat diplomatike.

