SHBA – Pentagoni lehtëson rregullat, lejon raportimin e informacioneve sekrete për UFO-t
– Departamenti amerikan i Mbrojtjes (Pentagoni), ka miratuar një përjashtim ligjor që u mundëson personelit aktual dhe ish-personelit të qeverisë, përfshirë ushtarakë, civilë dhe kontraktorë, të ndajnë informacione të klasifikuara mbi fenomenet e paidentifikuara ajrore (UAP), pa u përballur me pasoja ligjore për shkeljen e marrëveshjeve të mëparshme të konfidencialitetit.
Sipas raportimit të “New York Post”, masa synon të krijojë një rrugë të autorizuar, për dorëzimin e informacioneve pranë sistemit presidencial (PURSUE) – Sistemi presidencial për deklasifikimin dhe raportimin e rasteve të fenomeneve të paidentifikuara ajrore (UAP) – i ngritur nga administrata amerikane për shqyrtimin dhe publikimin e dokumenteve që lidhen me UAP-të.
Përjashtimi nga marrëveshjet e konfidencialitetit
Rregullat e reja parashikojnë se informacioni i dorëzuar përmes kanaleve të autorizuara të PURSUE-s, mund të përjashtohet nga kufizimet e marrëveshjeve të moszbulimit dhe marrëveshjeve të posaçme të programeve të klasifikuara, të njohura si SAPIAs.
Sipas raportimit, personat që japin informacion në përputhje me procedurat e përcaktuara mund të mbrohen nga humbja e lejes së sigurisë apo masa ndëshkuese, për zbulimin e materialeve përkatëse.
Synimi: Më shumë transparencë
Nisma lidhet me përpjekjet e administratës së presidentit Donald Trump për të rritur transparencën mbi dokumentet qeveritare, që kanë të bëjnë me UAP-të dhe incidentet e paidentifikuara.
Përmes PURSUE-s, autoritetet amerikane synojnë të identifikojnë, shqyrtojnë, deklasifikojnë dhe publikojnë materiale historike që ndodhen në arkivat e qeverisë.
Faqja zyrtare e Departamentit amerikan të Mbrojtjes për PURSUE-n tregon se publikimi i dokumenteve, po kryhet në disa faza, ndërsa materialet përfshijnë raste të pazgjidhura, për të cilat qeveria nuk ka përcaktuar përfundimisht natyrën e fenomeneve të vëzhguara.
Debati për dëshmitë e UFO-ve
Fenomenet e paidentifikuara ajrore kanë qenë në qendër të dëgjesave në Kongresin amerikan dhe të diskutimeve mbi transparencën qeveritare.
Ish-ushtarakë dhe persona me përvojë në programet e mbrojtjes kanë kërkuar më shumë mbrojtje për sinjalizuesit, që duan të raportojnë informacione mbi këto fenomene.
Megjithatë, fakti që një fenomen mbetet i paidentifikuar nuk përbën dëshmi se ai është me origjinë jashtëtokësore.
Autoritetet amerikane i trajtojnë UAP-të, si çështje të sigurisë kombëtare, mbikëqyrjes dhe hetimit të fenomeneve ajrore të pashpjeguara.
Ndryshimi i rregullave synon të lehtësojë raportimin e informacioneve te autoritetet e autorizuara, ndërsa publikimi i tyre do të varet nga shqyrtimi dhe proceset e deklasifikimit. /
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