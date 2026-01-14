SHBA pezullojnë dhënien e vizave me Shqipërinë
Në një vendim që ka tronditur shumë qytetarë shqiptarë dhe komunitetin e biznesit, Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë vendosur pezullimin e përkohshëm të dhënies së vizave për qytetarët e Republikës së Shqipërisë. Ky vendim pa precedent vjen si pjesë e një liste të gjërë të shteteve për të cilat qeveria amerikane ka pezulluar procedurat e vizave, duke përfshirë edhe Shqipërinë midis shumë vendeve të tjera.
🔴 Lista e plotë e vendeve për qytetarët e të cilëve pezullohet dhënia e vizave amerikane:
Afganistan, Shqipëri, Algjeri, Antigua dhe Barbuda, Armeni, Azerbaixhan, Bahamas, Bangladesh, Barbados, Bjellorusi, Belize, Butan, Bosnje-Hercegovinë, Brazil, Burma, Kamboxhia, Kamerun, Kepi i Gjelbërt, Kolumbi, Bregu i Fildishtë, Kuba, Republika Demokratike e Kongos, Dominika, Egjipti, Eritrea, Etiopia, Fixhi, Gambia, Gjeorgjia, Gana, Grenada, Guatemala, Guinea, Haiti, Iran, Irak, Xhamaika, Jordani, Kazakhstan, Kosova, Kuvajt, Kyrgyzstan, Laos, Liban, Liberi, Libi, Maqedonia e Veriut, Moldova, Mongolia, Mali i Zi, Marok, Nepal, Nikaragua, Nigeria, Pakistan, Republika e Kongos, Rusia, Ruanda, Saint Kits dhe Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent dhe Grenadines, Senegal, Sierra Leone, Somalia, Sudani Jugor, Sudan, Siria, Tanzania, Tailanda, Togo, Tunizia, Uganda, Uruguaj, Uzbekistan dhe Jemen.
Ky pezullim ndikon drejtpërdrejtë mbi qindra mijëra qytetarë shqiptarë që planifikonin udhëtime në SHBA — për turizëm, studime apo punë — dhe sjell sfida të reja për komunitetin shqiptar global.
Qeveria amerikane ende nuk ka dhënë afat të qartë për rikthimin e normalitetit në proceset e aplikimit për viza, ndërsa autoritetet shqiptare janë duke negociuar me implementuesit amerikanë për të zgjidhur situatën sa më shpejt të jetë e mundur.
📍 Qytetarët shqiptarë që kanë qenë në proces aplikimi për viza këshillohen të kontaktojnë Ambasaden ose Konsullatën Amerikane për detaje të sakta mbi statusin e dokumenteve dhe hapat e ardhshëm.