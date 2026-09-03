SHBA – Presidenti amerikan sugjeron riemërtimin e Hormuzit në Ngushtica Trump
UASHINGTON, 3 shtator /ATSH-DPA/ – Presidenti amerikan, Donald Trump ka hedhur idenë e riemërtimit të Ngushticës së Hormuzit duke pyetur në mënyrë provokuese nëse rruga ujore duhej të ripagëzohet si Ngushtica Trump.
“Tani që e kemi nën kontrollin e SHBA-së, a duhet ta ndryshojmë emrin Ngushtica e Hormuzit në NGUSHTICA E TRUMPIT???” postoi ai në Truth Social.
“Ashtu si vetë Amerika, kjo do të ishte më e nxehtë se kurrë më parë!”, shtoi ai.
Trump ka njoftuar ose urdhëruar vazhdimisht riemërtimin e vendeve gjeografike – më së fundmi ndryshimin nga liqeni Ontario në liqeni Amerika.
Kanadaja e ka refuzuar këtë riemërtim.
Në rastin e Ngushticës së Hormuzit, mbeti e paqartë se si Trump e parashikon riemërtimin e rrugës ujore.
Irani ka ujëra territoriale në anën e tij veriore, dhe Omani në anën e tij jugore.
Në pikën e saj më të ngushtë, ngushtica mat vetëm rreth 39 kilometra.
Meqenëse Irani dhe Omani pretendojnë secili një zonë prej 12 miljesh detare (rreth 22,2 km), ujërat territoriale të të dy vendeve mbivendosen.
Nuk ekzistojnë ujëra ndërkombëtare në këtë zonë.
Megjithatë, anijet tregtare ishin në gjendje të kalonin nëpër ngushticë pa pengesa para se të fillonte lufta.
Ngushtica e Hormuzit është qendrore për tregtinë globale të naftës, gazit dhe plehrave.
Trump kishte folur më parë gjysmë me shaka për riemërtimin e Ngushticës së Hormuzit sipas tij.
Muajin e kaluar ai tha gjithashtu se donte ta shpallte ngushticën territor të SHBA-së pas përfundimit të luftës së Iranit, pa dhënë detaje të mëtejshme se si do të zbatohej kjo.
Pas fillimit të luftës, Irani filloi ta bllokonte kryesisht Ngushticën e Hormuzit përmes kërcënimeve dhe sulmeve ndaj anijeve.
Që atëherë, kjo është bërë pika qendrore e mosmarrëveshjes midis Uashingtonit dhe Teheranit në luftën e Iranit.
Rritja e çmimeve të karburantit gjatë luftës po i vë Trumpin dhe republikanët e tij nën presion në vend përpara zgjedhjeve të rëndësishme të Kongresit në fillim të nëntorit.
Pavarësisht kufizimeve ekzistuese mbi transportin tregtar në ngushticë, administrata amerikane vazhdimisht pretendon se Ngushtica e Hormuzit është nën kontrollin e SHBA-së./ a.jor.
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