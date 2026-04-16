S&P 500 7,023 ▲0.8%
DOW 48,464 ▼0.15%
NASDAQ 24,016 ▲1.59%
NAFTA 91.05 ▼0.26%
ARI 4,822 ▼0.03%
EUR/USD 1.1797 EUR/GBP 0.8694 EUR/CHF 0.9212 EUR/ALL 95.9271 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4835 EUR/TRY 52.7529 EUR/JPY 187.35 EUR/CAD 1.6231
BTC $74,992 ▲ +1.33% ETH $2,368 ▲ +2.21% XRP $1.3952 ▲ +2.58% SOL $85.0700 ▲ +1.95%
Dosja “Partizani”/ Rama thirret nga GJKKO si dëshmitar te gjyqi i Berishës BBC: Lindja e Mesme mes negociatave dhe përshkallëzimit ushtarak Shtëpia e Bardhë: Xi siguroi presidentin Trump se nuk do t’i dërgonte armë Iranit SHBA pritet të dislokojë mijëra trupa shtesë në Lindjen e Mesme për të ushtruar presion ndaj Iranit Të paktën 2 167 të vdekur nga sulmet izraelite që nga 2 marsi ne Liban
SHBA pritet të dislokojë mijëra trupa shtesë në Lindjen e Mesme për të ushtruar presion ndaj Iranit

SHtetet eBashkuara të Amerikës po lëvizin për të dislokuar mijëra trupa shtesë në Lindjen e Mesme në ditët në vijim, ndërsa Washingtoni synon të ushtrojë presion ndaj Iranit për të arritur një marrëveshje për t’i dhënë fund konfliktit.

Siç raporton The Washington Post, duke u bazuar në disa zyrtarë aktual dhe ish-zyrtarë që folën në mënyrë anonime, përforcimet thuhet se përfshijnë një personel prej rreth 6 mijë personash në bordin e aeroplanmbajtëses “USS George H.W. Bush” dhe anijeve shoqëruese të saj, sipas zyrtarëve aktual dhe ish-zyrtarëve që folën në mënyrë anonime.

Rreth 4.200 trupa të tjerë, pjesë e Grupit Amfib “Boxer” dhe Njësisë së 11-të Ekspedicionare të Marinës, pritet gjithashtu të mbërrijnë në fund të muajit prill.

Ky grumbullim pritet të shtohet mbi forcat ekzistuese në rajon ndërsa armëpushimi dy-javor i afrohet afatit të tij më 22 prill.

Këto trupa do t’u bashkohen një personeli prej rreth 50 mijë amerikanësh që Pentagoni ka bërë të ditur se tashmë janë të angazhuar në operacione kundër Iranit.

Raporti thotë se administrata e presidentit amerikan, Donald Trump, po shqyrton sulme të mëtejshme ajrore ose operacione tokësore nëse armëpushimi i brishtë dështon.

Bisedime janë mbajtur në kryeqytetin pakistanez Islamabad gjatë fundjavës për të tentuar t’i jepet fund përfundimisht luftës SHBA-Izrael kundër Iranit që nisi më 28 shkurt, por nuk u arrit marrëveshje.

Gjithashtu po zhvillohen përpjekje për të mbajtur një raund tjetër bisedimesh.   /os/

Lexo Gjithashtu