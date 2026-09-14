SHBA – Trump: Çmimi i naftës do të “bjerë ndjeshëm” pas përfundimit të konfliktit me Iranin
UASHINGTON, 14. shtator /ATSH – ANSA/- Presidenti i Shteteve të Bashkuara, Donald Trump, deklaroi se çmimet e naftës do të bien ndjeshëm sapo të përfundojë konflikti ushtarak me Iranin, duke shtuar se përfundimi i konfliktit “nuk do të zgjasë shumë”.
Në një postim në rrjetin e tij social Truth Social, Trump fajësoi ish-presidentin Joe Biden dhe administratën e tij për rritjen e çmimeve në Shtetet e Bashkuara.
“Shpresoj që të gjithë ta kuptojnë se rritjet e çmimeve në të gjithë Amerikën u shkaktuan nga Joe Biden dhe administrata e tij, jo nga Trump”, shkroi ai.
Trump theksoi gjithashtu se çmimi i naftës ishte më i lartë gjatë administratës Biden sesa sot, ndërsa e cilësoi rritjen aktuale të çmimit të naftës si një situatë të përkohshme.
Sipas presidentit amerikan, me përfundimin e konfliktit ushtarak me Iranin, çmimi i naftës do të pësojë një rënie të fortë.
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