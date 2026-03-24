EUR/USD 1.1596 EUR/GBP 0.8648 EUR/CHF 0.9129 EUR/ALL 95.6048 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4171 EUR/TRY 51.4069 EUR/JPY 183.92 EUR/CAD 1.5914
24 Mar 2026
SHBA – Trump: Nëse arrihet një marrëveshje, SHBA-ja do të marrë uraniumin e pasuruar të Iranit

U.S. President Donald Trump speaks to the media, as he departs from the White House ahead of his trip to Corpus Christi, Texas, in Washington, D.C., U.S., February 27, 2026. REUTERS/Evelyn Hockstein

Presidenti i SHBA-së, Donald Trump, ka deklaruar se nëse arrihet një marrëveshje me Iranin, SHBA-ja do të marrë uraniumin e pasuruar të vendit.

I pyetur nga gazetarët se si SHBA do ta marrë uraniumin e pasuruar të Iranit, ai u përgjigj: “Është shumë e lehtë”.

“Nëse kemi një marrëveshje me ta, do të shkojmë dhe do ta marrim vetë”, shtoi ai.

Duke theksuar se raundi i fundit i bisedimeve mes Washingtonit dhe Teheranit u zhvillua të dielën vonë, bisedime të mohuara nga Irani, Trump u tha gazetarëve para nisjes për një udhëtim në jug të SHBA-së: “Ata duan shumë të bëjnë marrëveshje. Edhe ne duam të bëjmë një marrëveshje”.

“Me gjasë do të lidhemi sot me telefon”, tha ai.

Ai shtoi se zyrtarët amerikanë dhe iranianë do të takohen personalisht “shumë, shumë shpejt”.

Sa i përket njoftimit për një pauzë pesëditore të sulmeve ndaj objekteve energjetike iraniane, Trump tha: “Do të shohim si do të shkojë dhe nëse shkon mirë, do të përfundojmë duke e zgjidhur këtë. Përndryshe, do të vazhdojmë bombardimet”.   /os/

