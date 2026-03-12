Shejtan budallenjtë
Kemi mbërritur në një pikë të çuditshme: nuk mbrohet më ajo që është e drejtë, por ajo që është e pambrojtshme. Jo sepse ka argumente të forta, por sepse dikush ka vendosur ta mbrojë me çdo kusht. Paradoksi është i plotë: sa më të dobëta argumentet, aq më e madhe zhurma.
Një tjetër pikë, sa komike aq edhe cinike, është loja me rolin e budallait. Shumë e luajnë këtë rol në publik, jo nga paaftësia, por me llogari me lap. Strategjia është e thjeshtë: nëse një absurditet përsëritet mjaftueshëm, njerëzit fillojnë të dyshojnë te logjika e tyre.
Paradoksi i tretë, mbase më i përhapuri, lidhet me debatin. Është krejt normale që secili të ketë opinionin e vet. Problemi nis kur opinioni nuk paraqitet më si opinion, por si fakt.
Kështu po krijohet një realitet i deformuar:
faktet trajtohen si opinione, ndërsa opinionet si fakte.
Në këtë mjedis, debati nuk synon më gjetjen e të vërtetës. Synon imponimin e një versioni të saj. Kur kjo ndodh, rrethi mbyllet: jo vetëm që mbrohet e pambrojtshmja, por sulmohet egërsisht edhe e vërteta.
Në fund mbetet vetëm një pyetje:
a është problemi se disa sillen si budallenj, apo se kanë filluar të na marrin të gjithëve për të tillë?
1 Koment
Shkrim shumë i goditur. Të bën të qeshësh pak, por edhe të mendosh pak. Sepse ndonjëherë duket sikur disa e luajnë rolin e budallait shumë mirë… dhe ne të tjerët mbetemi duke menduar nëse është teatër apo realitet.
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.