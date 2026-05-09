EUR/USD 1.1775 EUR/GBP 0.8649 EUR/CHF 0.9152 EUR/ALL 95.5204 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4017 EUR/TRY 53.4245 EUR/JPY 184.48 EUR/CAD 1.6102
BTC $80,832 ▲ +0.78% ETH $2,330 ▲ +0.76% XRP $1.4221 ▲ +0.53% SOL $93.2000 ▲ +1.44%
Kosova

Shiu nuk i pengon, mbi 17 mijë qytetarë të Kosovës drejt Shqipërisë

· 2 min lexim

Pavarësisht kushteve atmosferike dhe reshjeve të shiut, fluksi i lëvizjeve nga Kosova drejt Shqipërisë mbetet i lartë.

Qytetarët e Kosovës vijojnë të zgjedhin Shqipërinë për të kaluar fundjavat, kryesisht në zonat bregdetare, ku një pjesë e tyre kanë edhe banesat apo pronat e tyre.

“Jam nga Ferizaji. Do të dalim pak për qejf. Çdo dy muaj, për dy tre ditë këtu vijmë e kalojmë fundjavë”, tha një qytetar i Kosovës për RTSH-në.

Gjatë 24 orëve të fundit, në Pikën Kufitare të Morinit kanë hyrë dhe dalë mbi 17 mijë persona dhe rreth 11 mijë automjete.

Sipas të dhënave, fluksi është në rritje nga java në javë me afrimin e sezonit veror.

Ndërkohë, prej datës 1 maj ka hyrë në fuqi edhe marrëveshja për kalimin pa kontrolle të automjeteve me targa të Shqipërisë dhe Kosovës, çka ka lehtësuar ndjeshëm qarkullimin në kufi.

Ndryshe, muaji prill ka shënuar një tjetër rekord për turizmin në vend, pasi plot 891 mijë e 414 vizitorë të huaj e kanë vizituar Shqipërinë.

Një rritje kjo prej +8.8% krahasuar me prillin e vitit 2025.

Rritja e turistëve nga Kosova për muajin prill ishte mbi 10% krahasuar me një vit më parë.

