Shkodër — Arrestohet 19-vjeçari pasi u kap me pistoletë, municion e thikë
Një 19-vjeçar është arrestuar në Shkodër pasi në kontrollin e policisë i është gjetur një armë zjarri. Operacionin e zhvilloi Forca e Posaçme “Shqiponja”.
Sipas shqiptarja, ngjarja ndodhi pas mesnate në lagjen “Guerile”, ku patrullat vëzhguan dy persona që, sapo panë shërbimet e Policisë, u larguan me vrap. Pas ndjekjes dhe kontrollit fizik të shtetasit Bajram Hoxha, policia sekuestronte një pistoletë, municion luftarak dhe një thikë.
Po ashtu, në lidhje me rastin u procedua në gjendje të lirë një 29-vjeçar, i dyshuar për moskallëzim krimi. Autoritetet vijojnë hetimet për sqarimin e plotë të rrethanave dhe verifikimin e provave.
Çdo person konsiderohet i pafajshëm deri në vendim gjyqësor të formës së prerë; informacionet mbi ngjarjen raportohen edhe nga shqiptarja.
