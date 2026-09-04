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04 Sep 2026
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MLB

Dodgers – Cardinals në Dodger Stadium: situata para ndeshjes më 3 shtator 2026

· 2 min lexim

Los Angeles Dodgers pritën St. Louis Cardinals më 3 shtator 2026 në UNIQLO Field at Dodger Stadium në Los Angeles, në një ndeshje me rëndësi për kalendarin e fundit të sezonit. Para përballjes, Dodgers kishin bilanc më të mirë në renditje, ndërsa Cardinals ishin në kufijtë e barazimit për një vend në mes të tabelës.

Siç raporton Bleacher Report, starterët e parashikuar për këtë takim ishin Quinten Mathews për Cardinals (1-2, 5.03 ERA) dhe Tarik Skubal për Dodgers (8-7, 2.84 ERA). Lista e lëndimeve përfshinte disa emra me periudha të ndryshme në IL; ndër të tjera u përmend edhe Andy Pages, që kishte kaluar në listën e të lënduarve për shkak të një frakture në dorë më 22 gusht.

Statistikat sezonalë treguan dallime në performancë mes ekipeve: Dodgers kishin numër më të lartë fitore dhe dominonin në disa kategori sulmuese, ndërsa Cardinals vazhdonin të kërkonin konsistencë për të përmirësuar bilancin 70-70. Në nivel individual, emra si Shohei Ohtani spikasin në krye të tabelave të homerun-ëve dhe kontribuojnë dukshëm në fuqinë sulmuese të Dodgers.

Me rëndësinë e pikëve në këtë fazë të sezonit dhe disa çështje të hapura me lëndimet, ndeshja pritej të kishte ndikim në rrjedhën e mëtejshme të të dyja skuadrave; përmbledhja e këtij informacioni vjen nga Bleacher Report.

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