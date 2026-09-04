Chicago Cubs dhe Milwaukee Brewers, 3 shtator 2026 — ndeshje me pak goditje në inningët e hershëm
Më 3 shtator 2026, Chicago Cubs pritën Milwaukee Brewers në një përballje që në inningët e hershëm prodhoi pak aktivitet ofansiv: në ato momente Brewers kishin regjistruar dy goditje dhe Cubs vetëm një, pa asnjë pikë dhe pa gabime në tabelë.
Siç raporton Bleacher Report, në pjesën e dytë u regjistruan disa lëvizje të rëndësishme: në pjesën e sipërme Joey Ortiz u eliminua me fluturim, ndërsa Garrett Mitchell dhe Christian Yelich shënuan goditje radhazi; në pjesën e poshtme Alex Bregman realizoi një dyfish dhe Ian Happ u eliminua me strikeout. Hidhësi L. Henderson ishte i angazhuar në kujdesin e hedhjeve gjatë atyre innings.
Para ndeshjes, rekordi i sezonit të Milwaukee ishte 87-53, ndërsa Chicago kishte 78-62, çka jepte peshë shtesë çdo përballjeje për renditjen dhe perspektivat e play-off-it për të dy skuadrat.
Sipas Bleacher Report, ndeshja vazhonte pa një përfundim vendimtar në momentin e raportimit, dhe tifozët pritnin zhvillimet e mëtejshme teksa ekipet vijojnë kalendarin e sezonit.
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