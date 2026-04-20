20 April 2026
EUR/USD 1.1786 EUR/GBP 0.8711 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.7963 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3790 EUR/TRY 52.8379 EUR/JPY 186.91 EUR/CAD 1.6123 EUR/USD 1.1786 EUR/GBP 0.8711 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.7963 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3790 EUR/TRY 52.8379 EUR/JPY 186.91 EUR/CAD 1.6123
20 Apr 2026
DETAJE / Vrasja e Elton Javorit: arrestohet autori 38-vjeçar pas dy vitesh kërkimesh VLEN: Sulmet e orkestruara të BDI-së kundër Izet Mexhiti janë projeksion klasik i frikës së tyre Lirohen çmimet e derivateve të naftës në Maqedoni Dështon seanca në rastin “Capat”–“Sekiraqa”, në pritje të ekspertizës psikiatrike për Valdrin Ademin Shpërthen skandali i eskortave në Serie A, festa me dhjetëra futbollistë të përfshirë
Shpërthen skandali i eskortave në Serie A, festa me dhjetëra futbollistë të përfshirë

Raportimi nga RTSH sjell detajet kryesore të ngjarjes dhe zhvillimeve më të fundit.

Shpërthen skandali i eskortave në Serie A, festa me dhjetëra futbollistë të përfshirë është një nga ngjarjet që po merr vëmendje në raportimin e RTSH.

Hetimi ka zbuluar organizimin e mbrëmjeve për mijëra euro. Sipas asaj që zbulohet nga ky hetim, lojtarëve u ofrohej një ‘shërbim pas ndeshjeje’ që përfshinte një paketë të plotë: mbrëmje në një lokal, hotel dhe eskorta. Prapa një kompanie që organizonte evente, me seli në Cinisello Balsamo, ishte ngritur biznesi i rekrutimit të femrave, mes tyre edhe eskorta të gatshme për të marrë pjesë në këto festa, duke ofruar shërbime të natyrës seksuale. Janë disa lojtarë të Serie A mes klientëve të kompanie, që po hetohet nga Prokuroria e Milanos për favorizim dhe shfrytëzim prostitucioni në lokalet e natës. Hetimet e bëra nga Policia Ekonomiko-Financiare e Milanos, siç shkruhet në një njoftim, kanë çuar në gjetjen e provave të konsiderueshme për të akuzuarit.

Në paketa përfshiheshin edhe fermrat. Këto mbrëmje kushtonin disa mijëra euro. Femrat qëndronin në lokalet e së njëjtës selie të kësaj kompanie dhe më pas merreshin për të kaluar mbrëmjen me një klientelë të veçantë, e gatshme për të shpenzuar shifra të larta deri në mijëra euro.

Akuzat janë për favorizim, shfrytëzim prostitucioni dhe riciklim parash. Aktakuzat janë firmosur nga gjyqtarja Chiara Valori kundër një organizate kriminale, që sipas hetmit, ka favorizuar dhe shfrytëzuar prostitucionin për pastrim parash. Bëhet fjalë për bisnezmenë dhe një numër të konsiderueshëm lojtarësh të Serie A. Zhvillimi mbetet në fokus për ndikimin që mund të ketë në vazhdimësinë e sezonit dhe objektivat e skuadrës.

