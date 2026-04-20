Shpërthen skandali i eskortave në Serie A, festa me dhjetëra futbollistë të përfshirë
Raportimi nga RTSH sjell detajet kryesore të ngjarjes dhe zhvillimeve më të fundit.
Hetimi ka zbuluar organizimin e mbrëmjeve për mijëra euro. Sipas asaj që zbulohet nga ky hetim, lojtarëve u ofrohej një ‘shërbim pas ndeshjeje’ që përfshinte një paketë të plotë: mbrëmje në një lokal, hotel dhe eskorta. Prapa një kompanie që organizonte evente, me seli në Cinisello Balsamo, ishte ngritur biznesi i rekrutimit të femrave, mes tyre edhe eskorta të gatshme për të marrë pjesë në këto festa, duke ofruar shërbime të natyrës seksuale. Janë disa lojtarë të Serie A mes klientëve të kompanie, që po hetohet nga Prokuroria e Milanos për favorizim dhe shfrytëzim prostitucioni në lokalet e natës. Hetimet e bëra nga Policia Ekonomiko-Financiare e Milanos, siç shkruhet në një njoftim, kanë çuar në gjetjen e provave të konsiderueshme për të akuzuarit.
Në paketa përfshiheshin edhe fermrat. Këto mbrëmje kushtonin disa mijëra euro. Femrat qëndronin në lokalet e së njëjtës selie të kësaj kompanie dhe më pas merreshin për të kaluar mbrëmjen me një klientelë të veçantë, e gatshme për të shpenzuar shifra të larta deri në mijëra euro.
Akuzat janë për favorizim, shfrytëzim prostitucioni dhe riciklim parash. Aktakuzat janë firmosur nga gjyqtarja Chiara Valori kundër një organizate kriminale, që sipas hetmit, ka favorizuar dhe shfrytëzuar prostitucionin për pastrim parash. Bëhet fjalë për bisnezmenë dhe një numër të konsiderueshëm lojtarësh të Serie A. Zhvillimi mbetet në fokus për ndikimin që mund të ketë në vazhdimësinë e sezonit dhe objektivat e skuadrës.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.