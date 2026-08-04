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Kronika

Shpëtohen turistët gjermanë në malin e Çikës pas disa orësh kërkim

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Dy turistët gjermanë që humbën orientimin gjatë eksplorimit të malit të Çikës janë shpëtuar pas një operacioni disaorësh kërkim-shpëtimi.

Në aksion u angazhuan grupet e shpëtimit të Administratës së Zonave të Mbrojtura, në bashkëpunim me Policinë, ndërsa për lokalizimin dhe nxjerrjen e turistëve në ndihmë u përdor edhe një helikopter.

Pas gjetjes, turistëve iu dha ndihma e parë, pasi rezultuan të dehidratuar për shkak të qëndrimit të gjatë në terren. Ata u shoqëruan më pas nga ekipet e shpëtimit dhe ndodhen jashtë rrezikut.

Operacioni i kërkim-shpëtimit zgjati disa orë, pas sinjalit SOS të dërguar nga turistët, të cilët nuk kishin mundur të gjenin rrugën e kthimit.

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