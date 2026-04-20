Shporta minimale në muajin prill ka arritur në 68.797 denarë
Shporta minimale në muajin prill ka arritur në 68.797 denarë është një nga ngjarjet që po merr vëmendje në raportimin e Telegrafi. Vlera e shportës minimale sindikale në prill 2026 është 68,797 denarë, që është rritje prej 979 denarësh krahasuar me marsin, kur ishte 67,818 denarë. Lidhja e Sindikatave të Maqedonisë tregon se më 28 janar dhe 14 mars kanë kërkuar rritje të pagës minimale, por Qeveria dhe punëdhënësit nuk e kanë pranuar kërkesën.
Vlera e shportës minimale sindikale në prill 2026 është 68,797 denarë, që është rritje prej 979 denarësh krahasuar me marsin, kur ishte 67,818 denarë. Paga minimale është harmonizuar me 1,667 denarë dhe tani arrin në 26,046 denarë.
Nëse llogaritet edhe kostoja e një apartamenti me qira prej 60 metrash katrorë, vlera e shportës arrin në 84,172 denarë. Ndërkohë, kostot e ushqimit dhe pijeve arrijnë në 26,085 denarë, që do të thotë se një pagë minimale nuk është e mjaftueshme as për të mbuluar nevojat themelore ushqimore.
Sipas të dhënave të fundit, në periudhën nga janari deri në prill 2026, shporta minimale sindikale është rritur me gjithsej 3,305 denarë. Sipas llogaritjeve, nevojiten rreth 2.6 paga minimale për të mbuluar shpenzimet bazë të jetesës. Vëmendja mbetet te reagimet e aktorëve politikë dhe te hapat që mund të pasojnë në ditët në vijim. Raportimi i deritanishëm përmbledh faktet kryesore të konfirmuara dhe mbetet në pritje të zhvillimeve të tjera.
