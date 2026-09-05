☀️
Tiranë 34°C · Kthjellët 05 September 2026
S&P 500 7,719 ▼0.38%
DOW 53,414 ▼0.51%
NASDAQ 26,507 ▼0.29%
NAFTA 91.48 ▲0.2%
ARI 4,477 ▼1.39%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1613 EUR/GBP 0.8592 EUR/CHF 0.9406 EUR/ALL 92.1660 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3410 EUR/TRY 56.2380 EUR/JPY 181.41 EUR/CAD 1.6064 EUR/USD 1.1613 EUR/GBP 0.8592 EUR/CHF 0.9406 EUR/ALL 92.1660 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3410 EUR/TRY 56.2380 EUR/JPY 181.41 EUR/CAD 1.6064
₿ CRYPTO
BTC $79,608 ▼ -2.03% ETH $2,454 ▼ -2.84% XRP $1.4033 ▼ -3.39% SOL $102.2600 ▼ -2.02%
S&P 500 7,719 ▼0.38 % DOW 53,414 ▼0.51 % NASDAQ 26,507 ▼0.29 % NAFTA 91.48 ▲0.2 % ARI 4,477 ▼1.39 % S&P 500 7,719 ▼0.38 % DOW 53,414 ▼0.51 % NASDAQ 26,507 ▼0.29 % NAFTA 91.48 ▲0.2 % ARI 4,477 ▼1.39 %
EUR/USD 1.1613 EUR/GBP 0.8592 EUR/CHF 0.9406 EUR/ALL 92.1660 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3410 EUR/TRY 56.2380 EUR/JPY 181.41 EUR/CAD 1.6064 EUR/USD 1.1613 EUR/GBP 0.8592 EUR/CHF 0.9406 EUR/ALL 92.1660 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3410 EUR/TRY 56.2380 EUR/JPY 181.41 EUR/CAD 1.6064
05 Sep 2026
Breaking
“Unioni duhet të ndryshojë, ndryshe Shqipëria…”- Rama nga forumi: Falenderojmë Putinin, por ‘Titaniku’ s’po Në shoqërinë e kapitalit prona private është interesi më i lartë publik NIKOSIA – Arrin në 13 numri i të vdekurve nga aksidenti i anijes së pasagjerëve në Qipron Veriore Ndalohet në Tabanocë 49 vjeçari nga Rumania, kishte drejtuar automjetin me 163 km/h në zonë ku kufizimi ishte 80 km/h Rama: Nuk na duhet vetoja për t’u ulur në tryezën e BE. Shqetësuese rritja e nacionalizmit në Europë
Menu
Politika

Shqipëria në BE, sa do të paguajë dhe sa do të përfitojë? Në buxhetin e Unionit do të derdhet një kontribut, por përf

· 2 min lexim
Në buxhetin e Unionit

Bashkimi Evropian dhe shtetet anëtare nuk kanë vetëm një marrëdhënie merr, por edhe jep. Anëtarësimi do t’i japë mundësinë Shqipërisë që të përfitojë nga fondet e BE, por njëkohësisht vendi duhet të derdhë një kontribut të caktuar në buxhetin e Bashkimit Evropian.

Për këtë arsye, Ministria e Financave ka hartuar një projektligj që përcakton konkretisht procedurat se si do të përllogaritet ky kontribut.

Kontributi monetar i Shqipërisë në BE duhet të jetë sa 1% e Prodhimit të Brendshëm Bruto të vendit. Për të garantuar mbledhjen e parave për kontributin do të ngrihet Komiteti Kombëtar për Kontributin Kombëtar në BE që kryesohet nga Ministri i Financave.

Paratë për kontributin do të sigurohen nga burimet tradicionale vetjake të Shqipërisë (që përfshijnë të ardhurat që rrjedhin nga detyrimet doganore të Tarifës së Përbashkët Doganore dhe nga detyrimet e tjera të vendosura ose që do të vendosen nga institucionet e Bashkimit Evropian për tregtinë me vendet e treta, si dhe nga detyrimet doganore për produktet që rregulloheshin nga Traktati për themelimin e Komunitetit Evropian të Qymyrit dhe Çelikut), do të sigurohen nga burimi i bazuar në tatimin mbi vlerën e shtuar (TVSH), burimin e bazuar në të ardhurat kombëtare bruto, burimin e bazuar në mbetjet e paketimeve plastike që nuk riciklohen.

Administrata Doganore, Administrata Tatimore, Instituti i Statistikave dhe Ministria e Mjedisit duhet të prezantojnë rregullisht raporte mbi këto burime.

Interesat e vonesës, penalitetet dhe detyrimet e tjera financiare që lindin nga mospërmbushja në afat e detyrimeve ndaj Bashkimit Evropian evidentohen dhe raportohen veçmas.

Pas anëtarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, të dhënat, dokumentacioni dhe proceset që lidhen me administrimin e Burimeve të Veta i nënshtrohen verifikimit dhe kontrollit nga institucionet kompetente të Bashkimit Evropian.

Shqipëria mund të jetë një prej vendeve që do të përfitojë më shumë nga fondet evropiane sesa kontribuon në buxhetin e Unionit, të paktën në fazat e para të anëtarësimit. Përfitimet pritet të jenë shumë më të mëdha se kontributi.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu