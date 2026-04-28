☀️
Tiranë 24°C · Kthjellët 28 April 2026
S&P 500 7,174 ▲0.12%
DOW 49,168 ▼0.13%
NASDAQ 24,887 ▲0.2%
NAFTA 99.64 ▲3.39%
ARI 4,603 ▼1.93%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1728 EUR/GBP 0.8660 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.6411 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4367 EUR/TRY 52.8371 EUR/JPY 186.88 EUR/CAD 1.5974 EUR/USD 1.1728 EUR/GBP 0.8660 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.6411 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4367 EUR/TRY 52.8371 EUR/JPY 186.88 EUR/CAD 1.5974
₿ CRYPTO
BTC $76,032 ▼ -2.21% ETH $2,263 ▼ -2.27% XRP $1.3769 ▼ -2.38% SOL $83.2400 ▼ -2.23%
28 Apr 2026
Breaking
Sali: RMV punon në 10 pika kritike nga agjenda reformuese e BE-së, aspekti financiar është motiv shtesë Haxhiu kritikon mungesën e opozitës: Të ndalen presionet ndaj kandidateve për presidente Seanca për Presidentin shtyhet sërish, rifillon në ora 19:00 Marrëveshja për gazin, ambasadorja amerikane në Greqi, Guilfoyle: Shqipëria partner i palëkundur i SHBA-së, aktor kyç në rajon Marrëveshje me SHBA dhe Greqinë për gazin, Rama: Shqipëria, qendër energjetike e rajonit. Brenda këtij mandati, eksportues neto të energjisë
Menu
Politika

Shqipëria nënshkruan marrëveshje energjitike me SHBA dhe Greqi; ambasadorja amerikane vlerëson rolin rajonal

· 1 min lexim

Shqipëria ka firmosur një marrëveshje në fushën e energjetikës me Shtetet e Bashkuara dhe Greqinë, në një ngjarje ku mori pjesë ambasadorja e SHBA-së në Greqi, Kimberly Guilfoyle. Ajo vlerësoi se vendi po luan një rol të rëndësishëm në zhvillimet rajonale.

Sipas TV Klan, Guilfoyle theksoi rëndësinë e lidhjeve të forta ndërmjet Shqipërisë dhe Greqisë, duke përmendur se bashkëpunimi mes tyre është në rritje dhe sjell përfitime për gjithë rajonin.

Ambasadorja gjithashtu nënvizoi përkushtimin e qeverisë shqiptare ndaj sektorit të energjisë dhe foli për mbështetjen e energjive të rinovueshme, duke përcjellë si argument edhe ndikimin politik të aktorëve ndërkombëtarë në këtë drejtim. Ajo theksoi se bashkëpunimi ekonomik dhe energjetik midis vendeve fqinjë forcon stabilitetin dhe mirëqenien rajonale.

Ngjarja dhe deklarimet e ambasadores u pasqyruan nga mediat vendase, raporton TV Klan, ndërsa palët nënvizuan rëndësinë e vijimit të dialogut dhe projekteve të përbashkëta në fushën e energjisë.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu