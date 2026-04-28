Shqipëria nënshkruan marrëveshje energjitike me SHBA dhe Greqi; ambasadorja amerikane vlerëson rolin rajonal
Shqipëria ka firmosur një marrëveshje në fushën e energjetikës me Shtetet e Bashkuara dhe Greqinë, në një ngjarje ku mori pjesë ambasadorja e SHBA-së në Greqi, Kimberly Guilfoyle. Ajo vlerësoi se vendi po luan një rol të rëndësishëm në zhvillimet rajonale.
Sipas TV Klan, Guilfoyle theksoi rëndësinë e lidhjeve të forta ndërmjet Shqipërisë dhe Greqisë, duke përmendur se bashkëpunimi mes tyre është në rritje dhe sjell përfitime për gjithë rajonin.
Ambasadorja gjithashtu nënvizoi përkushtimin e qeverisë shqiptare ndaj sektorit të energjisë dhe foli për mbështetjen e energjive të rinovueshme, duke përcjellë si argument edhe ndikimin politik të aktorëve ndërkombëtarë në këtë drejtim. Ajo theksoi se bashkëpunimi ekonomik dhe energjetik midis vendeve fqinjë forcon stabilitetin dhe mirëqenien rajonale.
Ngjarja dhe deklarimet e ambasadores u pasqyruan nga mediat vendase, raporton TV Klan, ndërsa palët nënvizuan rëndësinë e vijimit të dialogut dhe projekteve të përbashkëta në fushën e energjisë.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.