Shqipëria U-15 do të luajë dy miqësore kundër Maqedonisë së Veriut
Kombëtarja shqiptare U-15 e djemve do të zhvillojë dy ndeshje miqësore ndaj përfaqësueses së Maqedonisë së Veriut në muajin qershor.
Federata Shqiptare e Futbollit dhe Federata e Futbollit të Maqedonisë së Veriut kanë dakordësuar zhvillimin e këtyre dy takimeve më 22 dhe 24 qershor.
Takimi i parë do të luhet më 22 qershor në stadiumin “Skënderbeu” në Korçë, duke nisur nga ora 17:30, ndërsa ndeshja e dytë do të zhvillohet më 24 qershor në stadiumin “Biljanini Izvori” në Ohër, në ora 11:
Këto ndeshje do të kenë në fokus përgatitjen, aktivizimin dhe testimin e futbollistëve të rinj. Për stafin kuqezi, këto sfida miqësore përbëjnë një mundësi të rëndësishme për të evidentuar talentet premtuese, si edhe për të ndjekur nga afër zhvillimin dhe potencialin e lojtarëve të kësaj grupmoshe.
Shqipëri U-15 – Maqedoni e Veriut U-15, 22 qershor 2026, ora 17:30, stadiumi “Skërnderbeu”, Korçë
Maqedoni e Veriut U-15 – Shqipëri U-15, 24 qershor 2026, ora 11:00, stadiumi “Biljanini Izvori”, Ohër
