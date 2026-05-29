☀️
Tiranë 28°C · Kthjellët 29 May 2026
S&P 500 7,564 ▲0.58%
DOW 50,669 ▲0.05%
NASDAQ 26,917 ▲0.91%
NAFTA 88.64 ▼0.29%
ARI 4,547 ▲0.33%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1643 EUR/GBP 0.8667 EUR/CHF 0.9143 EUR/ALL 95.4658 EUR/MKD 61.6948 EUR/RSD 117.4040 EUR/TRY 53.4504 EUR/JPY 185.49 EUR/CAD 1.6074 EUR/USD 1.1643 EUR/GBP 0.8667 EUR/CHF 0.9143 EUR/ALL 95.4658 EUR/MKD 61.6948 EUR/RSD 117.4040 EUR/TRY 53.4504 EUR/JPY 185.49 EUR/CAD 1.6074
₿ CRYPTO
BTC $73,810 ▲ +0.75% ETH $2,012 ▲ +1.34% XRP $1.3210 ▲ +2.59% SOL $82.4500 ▲ +1.99%
S&P 500 7,564 ▲0.58 % DOW 50,669 ▲0.05 % NASDAQ 26,917 ▲0.91 % NAFTA 88.64 ▼0.29 % ARI 4,547 ▲0.33 % S&P 500 7,564 ▲0.58 % DOW 50,669 ▲0.05 % NASDAQ 26,917 ▲0.91 % NAFTA 88.64 ▼0.29 % ARI 4,547 ▲0.33 %
EUR/USD 1.1643 EUR/GBP 0.8667 EUR/CHF 0.9143 EUR/ALL 95.4658 EUR/MKD 61.6948 EUR/RSD 117.4040 EUR/TRY 53.4504 EUR/JPY 185.49 EUR/CAD 1.6074 EUR/USD 1.1643 EUR/GBP 0.8667 EUR/CHF 0.9143 EUR/ALL 95.4658 EUR/MKD 61.6948 EUR/RSD 117.4040 EUR/TRY 53.4504 EUR/JPY 185.49 EUR/CAD 1.6074
29 May 2026
Breaking
Ndalohen dy persona në Tetovë, dyshohen për “ngacmim me elemente të marrëdhënies seksuale” ndaj një të miture Kush e kontrollon përdorimin e parasë publike në kohë zgjedhjesh? Berisha takon delegacionin e Venecias, akuza për pabarazi në financimin e zgjedhjeve Milan-Modric, “martesën” e rrezikon… Real Madridi. Kroati mund të përfshihet në stafin e Mourinhos Allegri-Napoli, rikthim në të kaluarën aspak të këndshme. Bashkë zbritën në Serie B
Menu
Sporti

Shqipëria U-15 do të luajë dy miqësore kundër Maqedonisë së Veriut

· 1 min lexim

Kombëtarja shqiptare U-15 e djemve do të zhvillojë dy ndeshje miqësore ndaj përfaqësueses së Maqedonisë së Veriut në muajin qershor.

Federata Shqiptare e Futbollit dhe Federata e Futbollit të Maqedonisë së Veriut kanë dakordësuar zhvillimin e këtyre dy takimeve më 22 dhe 24 qershor.

Takimi i parë do të luhet më 22 qershor në stadiumin “Skënderbeu” në Korçë, duke nisur nga ora 17:30, ndërsa ndeshja e dytë do të zhvillohet më 24 qershor në stadiumin “Biljanini Izvori” në Ohër, në ora 11:

Këto ndeshje do të kenë në fokus përgatitjen, aktivizimin dhe testimin e futbollistëve të rinj. Për stafin kuqezi, këto sfida miqësore përbëjnë një mundësi të rëndësishme për të evidentuar talentet premtuese, si edhe për të ndjekur nga afër zhvillimin dhe potencialin e lojtarëve të kësaj grupmoshe.

Shqipëri U-15 – Maqedoni e Veriut U-15, 22 qershor 2026, ora 17:30, stadiumi “Skërnderbeu”, Korçë

Maqedoni e Veriut U-15 – Shqipëri U-15, 24 qershor 2026, ora 11:00, stadiumi “Biljanini Izvori”, Ohër

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu

Reklamë