Shtëpia më e ngushtë në Angli shitet mbi 51 mijë euro
Mund të jetë një nga shtëpitë më të ngushta në Britani, por interesi për ta blerë atë ka rezultuar i lartë. Shtëpia vetëm 2.2 metra e gjerë në Uellsin e
Mund të jetë një nga shtëpitë më të ngushta në Britani, por interesi për ta blerë atë ka rezultuar i lartë. Shtëpia vetëm 2.2 metra e gjerë në Uellsin e Jugut është shitur për 51,690 euro, pothuajse dyfishi i vlerësimit fillestar.
Prona, e cila fillimisht ishte listuar me një çmim fillestar prej 26,420 eurosh, tërhoqi 35 oferta në ankand.
Shtëpia e vogël në Rrugën Llewellyn ka të gjitha hapësirat bazë: një dhomë gjumi, banjo dhe kuzhinë. Gjithashtu ka xham të dyfishtë, një garazh dhe një kopsht.
Por kjo nuk është e vetmja pronë në Uells që nuk ka gjerësi. Në bregun bregdetar të Conway-t, një shtëpi e shekullit të 16-të është vetëm 6 metra e gjerë dhe u konsiderua e pabanueshme që në vitin 1900, kur u mor me qira nga një peshkatar vendas.
Një shtëpi viktoriane në Shepherd’s Bush, Londër, me gjerësi 1.6 metra, pretendon titullin e më të ngushtës në Angli.
