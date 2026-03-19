Shtyhet seanca për dosjen “ARRSH”
Shkak mungesa e avokatëve të Evis Berberit, seanca e radhës më 1 prill
Edhe këtë të enjte në gjykatën e psoaçme u shty seanca për dosje e Autoritetet Rrugor Shqiptar.
Shkak u bë mungesa e të akuzuarit, Evis Berberi si dhe avokatëve të tij, ku për njërin prej tyre trupi gjykues vebdosi ta ndëshkojë me masë administrative prej 50 mijë lekësh ndërsa caktoi kryesisht një avokat tjetër.
Seanca e radhës u caktua të zhvillohet më 1 prill.
Për këtë dosje janë të pandehur, përveç Evis Berberit, ish-kreut të ARRSH-së, 20 persona të tjerë.
Ndaj të gjithë grupit janë ngritur akuzat “Shkelja e barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike” kryer në bashkëpunim, “Korrupsoni pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike”, “Mashtrimi me pasoja të rënda” dhe “Falsifikim i dokumentave”, kryer në bashkëpunim.
Të pandehur nga SPAK janë marrë edhe dy shoqëritë “Net” shpk dhe “Daam” shpk, të cilat po gjykohen më vete me procedurë të zakonshme.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.