☁️
Tiranë 15°C · Vranët 19 March 2026
S&P 500 6,587 ▼0.57%
DOW 45,863 ▼0.78%
NASDAQ 22,007 ▼0.66%
NAFTA 96.41 ▲1%
ARI 4,617 ▼5.71%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1477 EUR/GBP 0.8641 EUR/CHF 0.9087 EUR/ALL 96.0260 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4475 EUR/TRY 50.8071 EUR/JPY 182.78 EUR/CAD 1.5751
₿ CRYPTO
BTC $69,698 ▼ -2.34% ETH $2,127 ▼ -3.05% XRP $1.4446 ▼ -0.47% SOL $88.4400 ▼ -0.9%
19 Mar 2026
Breaking
Hetimet për abuzime me fondet IPARD 2, ish-ministrja Frida Krifca dëshmon në SPAK ‘Nuk e di si ju mban toka’/ Rozana Radi shpërthen pas lajmit të rremë për vdekjen e saj Paketa e Maleve, miratohen zonat prioritare në 9 bashki Shtyhet seanca për dosjen “ARRSH” Lajm shumë i keq për Kosovën, Leon Avdullahu mungon ndaj Sllovakisë
Menu
Kronika

Shtyhet seanca për dosjen “ARRSH”

Shkak mungesa e avokatëve të Evis Berberit, seanca e radhës më 1 prill

· 1 min lexim

Edhe këtë të enjte në gjykatën e psoaçme u shty seanca për dosje e Autoritetet Rrugor Shqiptar.

Shkak u bë mungesa e të akuzuarit, Evis Berberi si dhe avokatëve të tij, ku për njërin prej tyre trupi gjykues vebdosi ta ndëshkojë me masë administrative prej 50 mijë lekësh ndërsa caktoi kryesisht një avokat tjetër.

Seanca e radhës u caktua të zhvillohet më 1 prill.

Për këtë dosje janë të pandehur, përveç Evis Berberit, ish-kreut të ARRSH-së, 20 persona të tjerë.

Ndaj të gjithë grupit janë ngritur akuzat “Shkelja e barazisë së pjesëmarrësve në tendera apo ankande publike” kryer në bashkëpunim, “Korrupsoni pasiv i personave që ushtrojnë funksione publike”,  “Mashtrimi me pasoja të rënda” dhe “Falsifikim i dokumentave”, kryer në bashkëpunim.

Të pandehur nga SPAK janë marrë edhe dy shoqëritë “Net” shpk dhe “Daam” shpk, të cilat po gjykohen më vete me procedurë të zakonshme.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu