Shuhet ëndrra e Kosovës për Botërorin 2026
Ëndrra e Kosova për t’u kualifikuar në Kupën e Botës 2026 është shuar, pasi është mposhtur me rezultat minimal 0-1 nga Turqia në finalen e “play-off” të zhvilluar të martën në Prishtinë.
Ndeshja është vendosur në pjesën e dytë, ku Kosova nuk e ka nisur mirë lojën dhe është ndëshkuar në minutën e pesëdhjetë e tretë. Kerem Aktürkoglu e ka shfrytëzuar një asistim të saktë brenda zonës dhe ka realizuar me një goditje të saktë në këndin e poshtëm të djathtë për rezultatin 0-1.
Pjesa e parë ka qenë më e balancuar, me Kosovën që për një nuancë është shfaqur më kërkuese në sulm. Rasti më i mirë ka qenë në minutën e njëzet e tetë, kur Fisnik Asllani e ka goditur shtyllën me një gjuajtje të fortë nga distanca.
Më herët, në minutën e njëzet e një, goditja e Veldin Hoxhës është bllokuar nga mbrojtja turke, ndërsa dy minuta më pas Asllani nuk ka arritur të asistojë për Vedat Muriqin në një rast premtues.
Në minutën e njëzet e pestë, një rrëmujë në zonën e Turqisë nuk është konkretizuar nga futbollistët kosovarë, ndërsa mysafirët kanë rrezikuar me Orkun Kokçu në minutën e njëzet e shtatë, por topi ka kaluar pranë shtyllës së portës së Arijanet Muric.
Gjithashtu, Kenan Yıldız ka qenë i rrezikshëm në fillim të ndeshjes pas një gabimi të Mërgim Vojvoda, ndërsa në minutën e tridhjetë e dytë një kundërsulm i shpejtë i Turqisë është ndalur nga ndërhyrja vendimtare e Hajrizit.
Pavarësisht përpjekjeve deri në fund, Kosova nuk ka arritur ta barazojë rezultatin dhe kështu i ka dhënë fund ëndrrës për pjesëmarrje në Botërorin 2026. Kësisoji Turqia është kualifikuar në Botëror pas njëzet e katër vitesh.
