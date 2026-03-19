Situata në Lindjen e Mesme pengon udhëtimin e kombëtares së Irakut në fazën play off: Të shtyhen kualifikueset e marsit
Ajo që po ndodh në Iran prej disa ditësh ka krijuar pasoja në botën e futbollit, pasi shumë kampione në Lindjen e Mesme janë pezulluar. Duke pasur parasysh afërsinë midis dy vendeve dhe vështirësitë e mundshme me udhëtimin ajror, trajneri i Irakut, Graham Arnold, ka kërkuar shtyrjen e ndeshjes kualifikuese të Kupës së Botës.
Në fund të marsit, Iraku është planifikuar të fluturojë për në Meksikë për t’u përballur me fituesin e ndeshjes play-off midis Bolivisë dhe Surinamit. Ndeshja e Irakut do të luhet më 31 mars dhe kjo kërkesë vjen në një moment shumë delikat.
Sipas trajnerit të ekipit kombëtar të Irakut, mund të jetë shumë e vështirë për lojtarët e tij që jetojnë në Irak të arrijnë në Meksikë gjatë kësaj periudhe, duke pasur parasysh atë që po ndodh. Nëse kjo do të ndodhte, ai do të detyrohej të luante vetëm lojtarë që jetojnë jashtë rajoneve të prekura nga lufta.
Ekipi kombëtar i Irakut nuk ka luajtur në finalet e Kupës së Botës që nga viti 1986. “Fakti që ata nuk janë kualifikuar për 40 vjet është ndoshta arsyeja kryesore pse e mora këtë punë. Na duhet skuadra jonë më e mirë për ndeshjen më të rëndësishme të vendit në 40 vjet“, tha Graham Arnold.
“Situata është e ndërlikuar. Tani për tani, me aeroportin e mbyllur, po punojmë shumë për të gjetur një alternativë“, tha trajneri. Federata e Futbollit të Irakut ka sugjeruar që ta shtynin ndeshjen midis Irakut dhe fituesit të play-off-it të Amerikës së Jugut deri një javë para fillimit të Kupës së Botës.
“Lërini Bolivinë dhe Surinamin të luajnë këtë muaj dhe pastaj, një javë para Kupës së Botës, përballemi me fituesin në Amerikë. Fituesi i asaj ndeshjeje qëndron atje, ndërsa humbësi shkon në shtëpi. Kjo do t’i jepte FIFA-s kohë për të vendosur se çfarë të bëjë me Iranin”, tha trajneri Arnold.
