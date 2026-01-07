Kronika

Situatë e rënduar në Gjirokastër, evakuohen familje në “Manalat”, probleme serioze në rrugën e Zagorisë

Reshjet e dendura të shiut që kanë përfshirë jugun e vendit kanë krijuar situata të vështirë në Qarkun e Gjirokastrës pasditen e sotme (7 janar 2026). Prefekti i Qarkut ka bërë të ditur përmes një raporti zyrtar të orës 16:00 se është dashur ndërhyrja për evakuimin e banorëve në zonat e rrezikuara të qytetit, ndërsa disa akse rurale janë bllokuar.

Evakuime në lagjen muzeale

Pika më kritike në qytetin e Gjirokastrës paraqitet në lagjen karakteristike “Manalat”, pranë shkollës “Naim Frashëri”. Për shkak të rrezikut nga rrëshqitjet apo dëmtimet e banesave nga uji, Bashkia ka kërkuar dhe realizuar evakuimin e disa familjeve. Banorët janë larguar nga shtëpitë e tyre dhe aktualisht janë strehuar pranë të afërmve, në pritje të qetësimit të situatës.

Bllokim total në Zagori, probleme me dritat

Ndërsa qendra e Libohovës paraqitet e qetë, situata është krejt tjetër në zonën e thellë malore të Zagorisë. Raportohet se aksi që lidh Çajupin me Sheperin është bërë i pakalueshëm për shkak të rrëshqitjeve masive të dherave. Fshatrat Topovë dhe Zhej rezultojnë aktualisht të bllokuar. Përveç izolimit rrugor, banorët e Zagorisë po përballen edhe me mungesën e energjisë elektrike për shkak të defekteve në rrjet.

“Shkalla e Zezë” vetëm me një korsi

Drejtoria Vendore e Policisë bën thirrje për kujdes maksimal në aksin nacional Tepelenë – Gjirokastër. Në pikën e njohur si “Shkalla e Zezë”, një segment problematik historik, lëvizja është kufizuar në vetëm një korsi. Prezenca e gurëve dhe dherave ka detyruar policinë të kufizojë qarkullimin për të shmangur aksidentet.

Vjosa “fryhet” frikshëm

Të dhënat hidrologjike tregojnë një rritje të ndjeshme të nivelit të lumit Vjosë. Në matjet e fundit në Memaliaj, niveli ka arritur në 6.3 metra, një kuotë që sinjalizon gatishmëri të lartë, ndërsa në Përmet niveli është 4.5 metra.

Autoritetet lokale dhe grupet e emergjencës ndodhen në terren për të monitoruar situatën.

