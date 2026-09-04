Sot mot me diell dhe vranësira
Instituti Hidrometeorologjik bën të ditur se sot në Kosovë do të mbajë mot me diell dhe vranësira të shpërndara.
IHK njofton se temperatura minimale do të lëvizin ndërmjet 10 dhe 14 gradë Celsius, ndërkaq ato maksimale nga 27 deri në 32 gradë.
Era do të fryjë nga veriperëndimi dhe verilindja, me shpejtësi 1–5 m/s. /Telegrafi/
Tema: kryesore
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