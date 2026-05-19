SPAK kërkoi pushimin e çështjes, GJKKO rikthen për plotësim dosjen e gjyqtares Irena Gjoka
Gjykata e Posaçme e Shkallës së Parë (GJKKO) vendosi të rikthejë për plotësim të hetimeve dosjen që lidhet me gjyqtaren Irena Gjoka.
Vendimi për kthimin e dosjes në SPAK u mor nga gjyqtarja Marinela Osmani.
PD e kallëzoi gjyqtaren Irena Gjoka se ka fshehur në formularin e dekriminalizimit një dënim të dhënë ndaj saj nga një gjykatë greke.
Por sipas SPAK procesi është zhvilluar në mungesë dhe nuk është vërtetuar nëse Irena Gjoka ka qenë në dijeni, duke shtuar se ndjekja penale lidhur me këtë fakt rezulton e shuar për shkak të parashkrimit.
