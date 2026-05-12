S&P 500 7,413 ▲0.19%
DOW 49,704 ▲0.19%
NASDAQ 26,274 ▲0.1%
NAFTA 101.54 ▲3.54%
ARI 4,704 ▼0.53%
EUR/USD 1.1774 EUR/GBP 0.8653 EUR/CHF 0.9165 EUR/ALL 95.1850 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3224 EUR/TRY 53.4444 EUR/JPY 185.07 EUR/CAD 1.6105
BTC $80,984 ▼ -0.3% ETH $2,294 ▼ -1.77% XRP $1.4555 ▼ -0.52% SOL $95.5200 ▲ +0.48%
SPAK shpall pretencën për ish-kryetaren e komanduar të Tropojës

· 1 min lexim

Prokuroria e Posaçme ka shpallur këtë të martë, 12 maj, pretencën ndaj Zyra Islamaj, ish-kryetarja e komanduar e Bashkisë Tropojë.

SPAK ka kërkuar për Islamajn 4 vite shërbim prove, ndërsa për biznesmenin Rr.D., dy vite shërbim prove.

Sjellim ndërmend se SPAK, gjatë hetimeve arriti në përfundimin se Zyra Islamaj, gjatë kohës që ushtronte detyrën e kryetares së komanduar të Bashkisë Tropojë, dyshohet se ka tentuar të favorizojë përmes një procedure tenderimi ndërtimin e një ure që do t’i shërbente interesave të familjarëve të saj.

Hetuesit kanë konstatuar se ajo ka ndërhyrë te ndërtuesi Rr.G, me qëllim ngritjen e urës mbi përroin që kalon pranë banesës së motrës së saj.

