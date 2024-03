Spiuni serb në BE, si e përdori Kremlini agjentin për propagandën pro ruse!

Deri në tetor 2023, shtetasi serb, i quajtur Novica Antiç, agjent aktiv, me vetëdije ka punuar ngushtë me agjencinë ruse të sigurisë. Sipas dokumenteve, Antiç ka zhvilluar takime me zyrtarë evropianë në Bruksel dhe në veçanti me deputetë të Parlamentit Europianë.

Eurodeputetët e futur në “kurth” nga agjenti serb, i cili punonte për llogari të Kremilinit, përfshinin ligjvënësen gjermane të të Gjelbërve, raportuese e Kosovës në Parlamentin Evruopian, Viola von Cramon, ligjvënësen italiane të sociali-demokratëve, Alessandra Moretti dhe Vladimír Bilçík, anëtar sllovak i Grupit konservator të Partisë Popullore Evropiane.