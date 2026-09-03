Stephen Curry duhet të menaxhojë gjurin para sezonit të Warriors
Stephen Curry do të duhet të menaxhojë problemet me gjurin ndërsa përgatitet për sezonin e ri të Golden State Warriors. Për shkak të sindromës së dhimbjes patellofemorale, të njohur si “gju i vrapuesit”, ai luajti vetëm 43 ndeshje gjatë sezonit 2025-26. Dhimbja dhe ënjtja në gjurin e djathtë nisën pas një seance stërvitore në Minneapolis më 24 janar; Curry vazhdoi të luante për disa ndeshje përpara se të largohej nga skema e ekipit më 30 janar dhe u rikthye më 5 prill pas më shumë se dy muajsh pushim. Ai luajti në katër nga pesë ndeshjet e fundit të sezonit të rregullt dhe në të dy ndeshjet e play-in, ndërsa Golden State përfundoi me bilancin 37-45 dhe pa kualifikim në playoff.
Sipas Bleacher Report, ka shqetësim të vazhdueshëm për gjurin e tij, por burimet e afërta me ekipin besojnë se situata mund të menaxhohet. Gazetari Monte Poole i NBC Sports Bay Area ka cituar se Curry dhe stafi i tij janë organizuar për të zbutur ndikimin e problemit dhe kanë zhvilluar mënyra për të mbështetur funksionin e gjurit, ndërsa vetë lojtarit i duket i mundur të arrijë një seri prej rreth 70 ndeshjesh nëse menaxhimi shkon sipas planit.
Curry tha se ndryshimi kryesor në stërvitjen e tij është qasja më e durueshme gjatë verës: cilësi mbi sasi, përqendrim në kohëzgjatjen dhe ritmin e rikuperimit në mënyrë që të mos humbasë formën. Kur ishte shëndetshëm sezonin e kaluar ai dha kontribute të rëndësishme, me mesatare 26.6 pikë, 4.7 asistime dhe 1.1 vjedhje për ndeshje, duke shënuar 46.8% nga loja dhe 39.3% nga trepikëshat.
Golden State ka kryer një merkato relativisht të qetë, duke mbajtur emra si Draymond Green, Kristaps Porziņģis, Al Horford, De’Anthony Melton dhe Gary Payton II, ndërsa interesimi për nënshkrimin e LeBron James u duk i mundshëm para se ky i fundit të bashkohej me Philadelphia 76ers. Sidoqoftë, ekipi pritet t’i kërkojë Curryt të mbajë barrën kryesore ofensive sezonin e ardhshëm dhe qëndrueshmëria e tij do të varet nga menaxhimi i gjurit dhe programi i rikuperimit, siç raporton Bleacher Report.
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