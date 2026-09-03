Brooklyn Nets do të mbajnë ‘Swamp Dragons Night’ për të nderuar emërtimin e konsideruar në vitet 1990
Brooklyn Nets kanë planifikuar të organizojnë një mbrëmje kushtuar idesë “Swamp Dragons” si pjesë të serisë së eventeve “eras nights” që nderojnë historikun e klubit. Klubi synon t’i ofrojë tifozëve momente nostalgjie gjatë një periudhe rindërtimi.
Siç raporton Bleacher Report, NBA-analisti Zach Lowe njoftoi se “Swamp Dragons Night” është caktuar për më 29 janar, dhe se emri “Swamp Dragons” ishte seriozisht konsideruar nga Nets në vitet 1990. Ajo periudhë pasqyronte vështirësi të mëdha sportive për skuadrën — tetë sezona me humbje ndërmjet 1990 dhe 2000 — dhe ish-presidenti Jon Spoelstra dhe dizajneri Tom O’Grady e propozuan emrin pasi Spoelstra përmendi asociacionet me moçalet. Kur propozimi iu paraqit komisionerit të atëhershëm, David Stern, ai e kundërshtoi ashpër. Bordi i Guvernatorëve votoi 26-1 për ndryshimin, por vota kundër rezultoi të ishte ajo e Nets, pasi një prej pronarëve, David Gerstein, tërhoqi mbështetjen në momentin e fundit dhe pengoi miratimin e emrit.
Sipas Bleacher Report, ideja e “Swamp Dragons” ka mbetur pjesë e mitologjisë së klubit dhe rikthimi i saj si një natë tematike synon t’u japë tifozëve një arsye më shumë për t’u angazhuar gjatë një sezoni kur Brooklyn pritet të jetë sërish larg kreut të renditjes.
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