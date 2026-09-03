BE dhe NATO zotohen të shtojnë presionin ndaj Rusisë pas ‘përshkallëzimit të ri’ në Gjermani
Krerët e NATO-s dhe Komisionit Evropian kanë paralajmëruar se Rusia po bëhet gjithnjë e më e pamatur dhe janë zotuar se do t’i përgjigjet një “normaliteti të ri”.
“Leipzigu shënon një përshkallëzim të ri në tokën e Bashkimit Evropian, që i atribuohet drejtpërdrejt Rusisë”, tha Presidentja e Komisionit Ursula von der Leyen, një ditë pasi Gjermania fajësoi Rusinë për një sulm të dështuar me dron në aeroportin e Leipzigut.
Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s, Mark Rutte, tha se aleanca, e cila përfshin SHBA-në, qëndronte “në solidaritet të plotë me Gjermaninë”.
Rusia hedh poshtë akuzat se ka shënjestruar një aeroplan mallrash ukrainas më 4 gusht me një dron të mbushur me eksploziv.
Ajo i është përgjigjur sanksioneve të reja gjermane duke thënë se do të mbyllë qendrat kulturore të Institutit Goethe të Gjermanisë në Rusi.
Droni u çaktivizua nga një robot në aeroportin e Leipzig/Halle dhe një dron i dytë mendohet se është përplasur me një aeroplan tjetër mallrash.
Një dron i tretë thuhet se u gjet 10 ditë më vonë në aeroport, i cili është një qendër e rëndësishme e NATO-s dhe përdoret rregullisht nga avionët ukrainas të transportit Antonov.
Vetëm të martën qeveria gjermane tha se hetimet e policisë dhe gjetjet e inteligjencës kishin vërtetuar se Rusia ishte pas incidenteve.
Ministri i Brendshëm tha se konfigurimi, përbërësit, eksplozivët dhe detonatori i dronit ishin të gjitha të njohura nga operacione të tjera hibride ruse.
Dy të dyshuar thuhet se janë identifikuar në sulmin në Leipzig, përfshirë një bjellorus me pasaportë ruse që hyri me vizë turistike, dhe një tjetër me pasaporta letoneze dhe ruse që mbërriti me aeroplan në Berlin dhe u largua me avion dy ditë para sulmit të dështuar.
Berlini ka thënë se do të mbyllë konsullatën ruse në Bon, si dhe institucionin kulturor Shtëpia Ruse, për të cilin Berlini dyshohet gjerësisht se vepron si një mjet propagande për Kremlinin.
Ministria e Jashtme ruse tha se Berlini nuk kishte ofruar prova për të mbështetur pretendimet e saj.
Ministri i Jashtëm rus Sergei Lavrov njoftoi se qendrat kulturore të Institutit Goethe të Gjermanisë në Moskë, Shën Petersburg dhe Jekaterinburg do të mbyllen në përgjigje të veprimeve të Berlinit.
Më parë, i ngarkuari me punë i Gjermanisë, Bernd Finke, u thirr për të dëgjuar refuzimin e Moskës për “akuzat krejtësisht të pabaza” të Berlinit.
Presidenti rus Vladimir Putin i ka dënuar masat e Gjermanisë si një gabim serioz që “qartazi bie ndesh me interesat e popullit gjerman”.
I pyetur nëse Moska do të ishte e përgatitur të ndërpresë marrëdhëniet me Berlinin, zëvendësministri i Jashtëm rus Alexander Grushko u përgjigj “ndoshta”, por tha se për momentin kjo po i jep një shans diplomacisë.
Kritikët në Gjermani sugjeruan se përgjigjja gjermane ishte relativisht e dobët, por Berlini synon një përgjigje më të koordinuar me aleatët e saj, duke përfshirë sanksione të zgjeruara të BE-së dhe kufizime hyrjeje për vizitorët rusë në të gjithë bllokun.
Von der Leyen ishte e qartë në deklaratën e saj se sulmi në Leipzig kishte përfshirë “materiale të nivelit ushtarak të kryera nga operativë rusë në tokën e Bashkimit Evropian”.
“Ne nuk do ta tolerojmë këtë,” tha ajo. “Ne duhet të ndërmarrim hapa përpara dhe kjo do të thotë të jemi të gatshëm t’i përgjigjemi pamaturisë së Rusisë më shpejt dhe më mirë.”
Ndërsa ajo po takohej me Rutte në Bruksel, ministrat e jashtëm të BE-së ishin mbledhur në Wicklow të Irlandës, ku Ministri i Jashtëm i Francës, Jean-Noël Barrot, tha se mund të ndërmerren veprime në nivel evropian kundër të ashtuquajturës “flotë në hije” të anijeve të Rusisë që transportojnë naftë dhe ngarkesa të tjera, me qëllim shmangien e sanksioneve të BE-së.
Barrot dhe kolegët e tij ministra nga Belgjika dhe Holanda thanë se kishin thirrur ambasadorët rusë në shenjë proteste ndaj sulmit.
Ministri i Jashtëm i Lituanisë, Kestutis Budrys, tha se ishte e qartë se Rusia nuk shihte asnjë kosto politike në operacionet e saj hibride kundër aleatëve evropianë.
Shefja e politikës së jashtme të BE-së, Kaja Kallas, tha se po punonin për të forcuar zbatimin e sanksioneve ekzistuese dhe shtoi se kishte mbështetje të gjerë për një ndalim të hyrjes me vizë në BE për ish-luftëtarët rusë, si dhe kufizime më të rrepta vizash për turistët rusë.
Disa vende të BE-së, përfshirë Suedinë, Holandën, Poloninë dhe Spanjën, po kërkojnë që më shumë se 193 miliardë euro (165 miliardë paund) në asete të ngrira ruse të përdoren për të ndihmuar Ukrainën. Ideja u planifikua fillimisht në fund të vitit 2025 dhe u refuzua nga Belgjika, ku mbahen paratë. Megjithatë, qëndrimi i Belgjikës është i pandryshuar sepse ka frikë se mund të mbahet financiarisht përgjegjëse nga gjykatat.
Sulmi në Leipzig ishte pjesë e një modeli më të gjerë incidentesh gjithnjë e më të rrezikshme, duke përfshirë dronët dhe ndërhyrjen në infrastrukturën kritike, tha von der Leyen.
Mark Rutte shtoi se kishte pasur rrezik në rritje për evropianët nga dronët dhe raketat që kalonin në vendet në krahun lindor të Aleancës, dhe kishte pasur më shumë “aktivitete dashakeqe që synonin drejtpërdrejt territorin tonë, qoftë zjarre të vëna në fabrikat që prodhojnë pajisje mbrojtëse për Ukrainën apo sulmi hibrid rus në Leipzig”.
Disa akte të dyshuara sabotimi janë raportuar në Gjermani vetëm gjatë 24 orëve të fundit, duke përfshirë dy sulme ndaj nënstacioneve të energjisë elektrike, një në lindje dhe një në perëndim pranë Këlnit.
Edhe pse autoritetet ende nuk e dinë se kush qëndron pas incidenteve, Ministri i Brendshëm i North Rhine-Westphalia, Herbert Reul, tha se një sulm që synonte linjat e energjisë elektrike në Bergheim në Gjermaninë perëndimore ishte i qëllimshëm dhe kushdo që e kishte kryer atë po sulmonte vendin në tërësi.
“Po hetojmë dy mundësi: sabotim të drejtuar nga një shtet i huaj dhe ekstremizëm të krahut të majtë”, tha ai.
Disa linja elektrike u prishën duke bërë që pesë njësi të termocentraleve të dalin nga puna në dy termocentrale të ndara me qymyr. Policia tha se gjashtë pajisje lëshimi ishin gjetur në një fushë.
Linjat e energjisë me tension të lartë u dëmtuan pranë termocentralit me qymyr Jänschwalde në Brandenburg herët të martën dhe më vonë u gjetën pajisje shpërthyese në një nënstacion.
Ndërkohë, në Poloninë fqinje, kryeministri Donald Tusk tha se një zjarr në një fabrikë që prodhonte dronë luftarakë në Skarżysko-Kamienna, 140 km (85 milje) në jug të Varshavës, ishte një akt i qëllimshëm zjarrvënieje dhe sabotimi. Gjithashtu nuk është përjashtuar edhe zjarrvënia në një zjarr në një fabrikë në Lublin të dielën në mbrëmje.
Von der Leyen tha se sanksionet ishin përdorur tashmë për të penguar Rusinë dhe se ministrat e jashtëm të BE-së po diskutonin mënyra të mëtejshme për të “prerë më thellë ndikimin e Rusisë në luftën kundër saj”.
BE-ja ka rënë dakord tashmë t’i japë Ukrainës një hua prej 90 miliardë eurosh (77 miliardë paund), dhe von der Leyen tha se Kievi kishte kërkuar miliarda euro shtesë në fonde për të ndihmuar në pagesën e raketave të mbrojtjes ajrore PAC-3. Puna tashmë po zhvillohej në një projekt të përbashkët Evropë-Ukrainë për mbrojtjen nga raketat balistike Freyja, shtoi ajo.
Ajo premtoi se Evropa dhe NATO do të vazhdojnë presionin mbi Moskën, por “ne do ta rrisim atë dhe nuk do të ndalemi, derisa Rusia të ndalojë bombardimet dhe vrasjen e burrave, grave dhe fëmijëve të pafajshëm në Ukrainë”./BBC
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