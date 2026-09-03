Qeveria spanjolle në rrëmujë, ndërsa qarkullojnë raporte kontradiktore mbi rolin e Marokut në Ceuta
Kriza u thellua të mërkurën pas një raporti të publikuar që pretendonte se forcat marokene ndihmuan në shtyrjen e emigrantëve përtej kufirit, duke e habitur qeverinë. Madridi mohon se ka injoruar paralajmërimet për një shkelje të afërt të kufirit.
Qeveria spanjolle u zhyt në krizë të mërkurën, pasi një raport i policisë i publikuar sugjeroi se forcat marokene luajtën një rol në shtyrjen e emigrantëve drejt Ceutës, në një shkelje të paprecedentë të kufirit, duke e vënë Madridin në mbrojtje.
Shumë media, duke cituar një dokument të zbatimit të ligjit, pretenduan se autoritetet marokene ndihmuan në shtyrjen e migrantëve nga deti, vepruan “pasivisht” dhe arritën në përfundimin se fluksi masiv i rreth 80,000 migrantëve në enklavën spanjolle nuk ishte i rastësishëm.
Akuzat kanë shkaktuar një tërbim politik, duke e vënë Ministrinë e Brendshme të Spanjës në vështirësi.
Ministri i Brendshëm spanjoll, Fernando Grande-Marlaska, i kritikuar ashpër për trajtimin e shkeljes më serioze të sigurisë kombëtare të Spanjës në historinë moderne, urdhëroi policinë të sqarojë pretendimet, të cilat bien ndesh drejtpërdrejt me narrativën e qeverisë.
Një zyrtar i lartë i policisë më vonë mohoi se ekziston ndonjë raport që fajëson drejtpërdrejt Marokun, por deklarata bëri pak për të qetësuar tensionet ndërsa qeveria e Sánchez përpiqet të përmbajë krizën, me mijëra migrantë ende të bllokuar në qytet, për zhgënjimin e banorëve vendas.
Protesta në mbështetje të Ceutës u zhvilluan në të gjithë Spanjën të mërkurën.
Lufta e rrjedhjeve të informacionit tregon gjithashtu se ministria e brendshme spanjolle, një nga departamentet qeveritare më të ndjeshme politikisht, duket se ka humbur kontrollin mbi një pjesë të policisë së saj, duke kërkuar ose të turpërojë qeverinë ose të nxjerrë në dritë informacione të reja.
Nuk është e pazakontë që qeveria spanjolle dhe opozita të akuzojnë njëra-tjetrën për “shkelje të ligjit”, duke iu referuar gjykatave ose departamenteve të policisë që shihen si të lidhura politikisht për përfitime partiake.
Pyetja se sa shumë dinte qeveria spanjolle në orët e mëparshme është thelbësore për mbijetesën e saj politike, ndërsa Sánchez përballet me krizën e tij më serioze deri më sot, përpara zgjedhjeve në vitin 2027.
Lideri i opozitës, Alberto Núñez Feijóo, u tha gazetarëve se qeveria “e dinte dhe e mbuloi”.
Pasoja serioze
Spanja nuk e ka fajësuar Marokun, edhe pasi i përshkroi ngjarjet dramatike në Ceuta, ku më shumë se 150 njerëz vdiqën në det, si një shkelje të integritetit të saj territorial, ndërsa bëri thirrje për solidaritet nga fqinjët e saj evropianë.
Në vend të kësaj, Madridi ka vënë në dukje pretendimet e rreme në mediat sociale të lidhura me një vendim gjykate dhe trafikantët e qenieve njerëzore si nxitësit kryesorë të fluksit masiv – një qëndrim i mbështetur nga Komisioni Evropian, i cili, edhe pse kufiri u shemb, vazhdoi ta përshkruante Marokun si një “partner të besuar” në trajtimin e migracionit të parregullt.
Një zëdhënës i Komisionit Evropian refuzoi të komentonte mbi raportin e publikuar, duke e përshkruar atë si një çështje kombëtare.
Më herët këtë javë, Sánchez sugjeroi gjithashtu se Rusia dhe Izraeli luajtën një rol në amplifikimin e dezinformimit. Spanja dhe Izraeli janë përplasur për shkak të luftës në Gaza.
Megjithatë, mbeten pikëpyetje se si autoritetet marokene, të cilat gjithashtu patrullojnë kufirin, dështuan të zbulojnë dhe të shpërndajnë grumbullimin e migrantëve përgjatë kufirit.
Juan Fernando López Aguilar, një ish-ministër socialist i drejtësisë dhe anëtar i parlamentit Evropian, i tha Euronews këtë javë se “kjo është thjesht e qartë, nuk mund të kishte ndodhur pa njëfarë neglizhence nga autoritetet marokene”.
«Kjo është logjike. Por qeveria duhet të veprojë bazuar në fakte dhe prova», tha ai për emisionin kryesor të Euronews, Europe Today .
Ministrat spanjollë kanë dhënë dëshmi kontradiktore për atë që dinin në ditët e mëparshme dhe nëse agjencitë e inteligjencës kishin përcjellë informacione kritike.
Çështja është politikisht e ndjeshme: çdo dështim për të vepruar sipas paralajmërimeve që lidhen me sigurinë kombëtare do të përbënte neglizhencë të rëndë dhe mund të nxiste thirrjet për një votë mosbesimi ndaj kryeministrit dhe qeverisë së tij.
Ceuta ‘në pikën e kulmit’
Përtej politikës, qeveria spanjolle po përballet gjithashtu me vështirësi serioze operacionale në terren në Ceuta, ku rreth 5,000 emigrantë – rreth gjysma e të cilëve mendohet se janë të mitur – mbeten në qytet. Autoritetet lokale e vlerësojnë shifrën afër 10,000.
Të mërkurën, presidenti i Ceutës, Juan Jesús Vivas, tha se qyteti ishte në prag të krizës, duke fajësuar drejtpërdrejt Marokun dhe Rabatin për ngacmim.
“Maroku ka pasur dhe vazhdon të ketë një objektiv të palëkundur: të mbytë, ngacmojë dhe shkatërrojë dy qytetet tona”, tha ai, duke iu referuar Ceutës dhe qytetit të saj binjak, Melillës, i cili ndodhet gjithashtu në Afrikën e Veriut.
“Mendoj se askush nuk dyshon se ajo që na ka ndodhur nuk është një krizë migrimi. Ajo që ka ndodhur është se integriteti territorial i Spanjës është shkelur.”
Vivas ka kërkuar që të gjithë emigrantët të kthehen, duke e përshkruar këtë si të vetmen mënyrë për të rivendosur normalitetin në Ceuta. Por autoritetet spanjolle përballen me një akt të vështirë balancimi.
Ligjet e rrepta që mbrojnë të miturit parandalojnë kthimet e menjëhershme, edhe nëse ata kanë kaluar kufirin ilegalisht, ndërsa autoritetet lokale ende nuk kanë lehtësuar hapësirat publike për identifikimin e migrantëve, duke çuar në më shumë vonesa administrative.
I përballur me kritika nga fqinjët e saj evropianë, Madridi është zotuar gjithashtu se situata në Ceuta nuk do të ndikojë në zonën Shengen, e cila lejon lëvizjen e lirë të njerëzve në BE, por kjo po kufizon aftësinë e saj për të transferuar migrantët në Spanjën kontinentale larg Ceutës për të ofruar ndihmë.
Përballë situatës komplekse, autoritetet spanjolle kanë kërkuar ndihmë nga Frontex, agjencia e BE-së përgjegjëse për kufijtë e jashtëm të bllokut.
Autoritetet marokene kanë argumentuar se plani i legalizimit masiv të Spanjës, i njoftuar më parë këtë vit, mund të ketë vepruar si një nxitje për migrantët që të kalojnë kufirin.
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