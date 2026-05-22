22 May 2026
Janevska: Studentët do të kenë kushte evropiane për studime Ndalohen pesë shoferë, prej të cilëve dy të mitur – vozitën pa leje dhe nën ndikimin e alkoolit Kryeministrja e Japonisë: Mbështesim fuqishëm anëtarësimin e Shqipërisë në BE. Rama: Bashkëpunim i fortë për stabilitetin dhe vizionin Indo-Paqësor Raporti i IBAR, Berisha: BE kërkon garë të barabartë dhe masa kundër keqpërdorimit të burimeve shtetërore Rama takon homologen japoneze në Tokio, Sanae Takaichi
Studimi: Inteligjenca artificiale po riformëson tregtinë globale

Një studim i kohëve të fundit zbulon se inteligjenca artificiale po shfaqet me shpejtësi si një forcë e re që formëson tregtinë globale dhe po kontribuon në varësinë dixhitale në rritje të Evropës.

Studimi, i publikuar të premten nga siguruesi ndërkombëtar austriak i kreditit Acredia në bashkëpunim me Allianz Trade, tregon se inteligjenca artificiale jo vetëm që po transformon teknologjitë, por edhe zinxhirë të tërë furnizimi, flukse tregtare dhe varësi gjeopolitike.

Sipas studimit, Evropa në veçanti rrezikon të humbasë ndikimin brenda blloqeve globale të teknologjisë.

Autorët vërejnë se tregtia globale e mallrave të lidhura me inteligjencën artificiale është pothuajse katërfishuar gjatë dekadës së fundit, duke u rritur nga afërsisht 1 trilion dollarë në 3.8 trilion dollarë.

Produktet dhe infrastruktura e lidhur me inteligjencën artificiale tani përbëjnë afërsisht 15 përqind të tregtisë globale të mallrave. Azia kontrollon një pjesë të madhe të zinxhirit të vlerës, nga gjysmëpërçuesit dhe teknologjitë e ruajtjes së të dhënave deri te qendrat e të dhënave.

“Gara globale për inteligjencën artificiale është shndërruar prej kohësh në një garë për infrastrukturë, të dhëna dhe ndikim ekonomik”, shpjegon në studim Michael Kolb, anëtar i Bordit Ekzekutiv të Acredia-s.

“Kushdo që kontrollon çipat, qendrat e të dhënave dhe platformat, do të kontrollojë gjithashtu pjesë të konsiderueshme të krijimit të vlerës globale në të ardhmen”, shtoi ai.

Studimi merr një këndvështrim veçanërisht kritik ndaj pozicionit të Evropës në garën globale të inteligjencës artificiale. Ndërsa SHBA-të po investojnë miliarda në infrastrukturën cloud, fuqinë kompjuterike dhe platformat dixhitale, Evropa po mbetet ndjeshëm prapa.

Sipas analizës, kapaciteti i qendrave operative të të dhënave në Evropë është afërsisht katër herë më i ulët se ai i SHBA-së.

Në të njëjtën kohë, varësia e Evropës nga ofruesit e teknologjisë amerikane po rritet. Hipershkallëzuesit amerikanë tashmë dominojnë pjesë të mëdha të infrastrukturës së të dhënave dhe cloud-it të Evropës.

Autorët e studimit paralajmërojnë se, me përdorimin në rritje të shërbimeve të inteligjencës artificiale, miliarda euro mund të rrjedhin çdo vit nga Evropa tek ofruesit e shërbimeve në SHBA.

“Evropa rrezikon të kalojë nga një qendër industriale në një qiramarrës dixhital”, paralajmëroi ajo, duke shtuar: “Kjo varësi ndikon jo vetëm në teknologji, por gjithnjë e më shumë edhe në konkurrencën, inovacionin dhe sovranitetin ekonomik.”

Sipas autorëve të studimit, tensionet politike dhe konfliktet tregtare mund të kenë një ndikim të madh në çmime, disponueshmëri dhe zinxhirët e furnizimit.

Studimi vëren: “Zinxhirët e furnizimit me inteligjencë artificiale po bëhen gjithnjë e më shumë qendra nervore gjeopolitike e ekonomisë globale.”

