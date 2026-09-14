Studiuesi: Punonjësit e AI janë “realisht të frikësuar” për të ardhmen e njerëzimit
Një studiues i Inteligjencës Artificiale (IA), i cili dha dorëheqjen nga kompania Anthropic, ka deklaruar për BBC se punonjësit e kësaj fushe janë “realisht të frikësuar” nga shpejtësia e zhvillimit të teknologjisë dhe pasojat që mund të ketë për njerëzimin.
“Besoj se nëse nuk ngadalësojmë ritmin aktual të përparimit, ekziston një mundësi e fortë që të gjithë të vdesim në një të ardhme të afërt”, tha Jacob Coxon, pas postimit të tij viral mbi rreziqet e IA-së.
Coxon, 27 vjeç, i cili më parë kishte punuar në OpenAI, theksoi se frika e stafit lidhet me ndjesinë e të qenit të “bllokuar në një garë” mes kompanive. Ai shtoi se kërkesat për rregullim janë të sinqerta, pasi punonjësit janë të shqetësuar për rezultatet e kësaj gare.
Shefi i Anthropic, Dario Amodei, ka bërë thirrje për ngadalësim të zhvillimit të IA-së, një ide që është mbështetur edhe nga Sam Altman (OpenAI) dhe Elon Musk (xAI), të cilët kërkojnë rregullim dhe monitorim të pavarur të modeleve. Amodei ka theksuar se zhvillimi i teknologjisë nuk vihet në dyshim, por rreziqet janë “serioze” dhe kërkojnë kohë për t’u adresuar nga kompanitë dhe qeveritë.
Coxon mirëpriti idenë e ngadalësimit, por paralajmëroi se duhet të koordinohet edhe me Kinën për të shmangur një “garë në shkallë ndërkombëtare”.
Pyetja më e vështirë për t’u përgjigjur, sipas Coxon, ishte se si do të dukej një apokalips i Inteligjencës Artificiale.
Një nga rreziqet e përmendura nga Amodei ishte mundësia e një tufe programesh automatike (bots) që do të vepronin si një superkompjuter dhe mund të merrnin nën kontroll internetin.
Coxon tha se ky skenar mund të bëhej realist brenda gjashtë muajve deri në një vit.
Në përgjigje të largimit të Coxon, një zëdhënës i Anthropic i tha BBC News: “Ne kemi qenë gjithmonë transparentë se IA do të sjellë si përfitime të mëdha, ashtu edhe rreziqe të paprecedenta. Për t’i adresuar këto rreziqe, ne vazhdojmë të ndërtojmë modele me disa nga masat mbrojtëse më të forta në industri”.
Zëdhënësi shtoi se kompania ka qenë pionier në studimin e mënyrës se si funksionojnë modelet e IA. Anthropic ishte e para që publikoi një kornizë për zbutjen e rreziqeve të zhvillimit të tyre dhe gjithashtu “teston agresivisht” modelet e saj, duke publikuar gjetjet për të ndihmuar në shqyrtim dhe për të parandaluar incidente të “mos?përputhjes së IA-së”.
“Kjo punë është gjithashtu arsyeja pse ne besojmë se bota do të përfitonte nga adoptimi i një mënyre ligjore dhe të verifikueshme për të punuar së bashku në ritmin e publikimit të modeleve të fuqishme”, thanë ata.
Coxon tha se kolegët e tij kishin frikë se rreziku mund të shfaqej edhe brenda dy viteve të ardhshme.
Ai shtoi se stafi në kompanitë e IA-së “po planifikon çfarë të bëjë me jetën e tyre dhe po mendon për ndikimet e punës së tyre”, ndërsa disa “po marrin në konsideratë blerjen e tokës diku, sepse janë shumë të frikësuar nga paqëndrueshmëria si rezultat i përparimit të shpejtë të IA?së”.
“E kanë këtë mendim çdo ditë ndërsa punojnë me teknologjinë”, tha ai.
Megjithatë, Coxon shprehu edhe pak optimizëm për të ardhmen e IA?së, duke i thënë BBC?së se njerëzit që e studiojnë teknologjinë “me të vërtetë duan të shohin anën pozitive” të gjërave si “zgjidhja e sëmundjeve dhe përmirësimi i jetës së të gjithëve”.
Shumë të tjerë në industri kanë shprehur shqetësimet e tyre pas postimit të Coxon në rrjetet sociale, përfshirë shkencëtarin e Anthropic, Evan Hubinger.
“Ne me të vërtetë besojmë se IA mund të vrasë të gjithë njerëzit! Personalisht mendoj se ka mbi 10% gjasa brenda dekadës së ardhshme”, tha Hubinger.
Shkencëtari kompjuterik dhe fitues i Çmimit Nobel, Geoffrey Hinton, i njohur si “Kumbari i IA?së”, i tha BBC?së të premten se një mundësi 10% që IA të vriste të gjithë njerëzit “nuk është e paarsyeshme”.
Ndërkohë, Marc Warner, shefi ekzekutiv i kompanisë së sigurisë së IA Faculty, i tha BBC?së se ishte “jashtëzakonisht e vështirë të vendosësh një probabilitet” mbi mundësinë që IA të vriste të gjithë njerëzit.
“Por është e rëndësishme të pranojmë se këta njerëz janë shumë të sinqertë në atë që thonë”, shtoi ai, duke vënë në dukje se rreziqet e IA?së janë ngritur nga drejtuesit e disa kompanive të teknologjisë prej vitesh.
Ish?kryeministri britanik Rishi Sunak, i cili është këshilltar i paguar i Anthropic, shkroi në Sunday Times se edhe ai ishte i shqetësuar për rrezikun e IA?së ndaj njerëzimit, pavarësisht se përgjithësisht mbetet optimist.
Megjithatë, disa figura të industrisë kanë sugjeruar se komentet mbi rreziqet dhe fuqinë e IA?së mund të jenë të dizenjuara për të gjeneruar jehonë.
Shefi ekzekutiv i platformës së IA Hugging Face, Clement Delangue, shkroi në rrjetet sociale: “Më falni, por të pyesësh Jacob [Coxon] për rrezikun e zhdukjes nga IA është si të pyesësh teknikun e kondicionerit për ndryshimet klimatike. Nuk them se është domosdoshmërisht e parëndësishme apo e gabuar, por le ta shohim në perspektivë”.
Pas publikimit të esesë së Amodei, megjithatë, Delangue ofroi ndihmën e tij për të qenë pjesë e zgjidhjeve të mundshme që propozoi kreu i Anthropic.
Ndërkohë, shefi i Nvidia, Jensen Huang, diskutoi komentet e Coxon në një konferencë të organizuar nga banka e investimeve Goldman Sachs javën e kaluar, sipas disa pjesëmarrësve që folën për BBC. Ata thanë se Huang i hodhi poshtë si të pavërteta. Ai më parë kishte deklaruar se ideja se IA “do të sillte fundin e njerëzimit” ishte “një marrëzi e plotë”.
Edhe pse ai mund të ketë interes biznesi në një bum të IA?së, pasi Nvidia prodhon çipat që fuqizojnë sistemet e inteligjencës artificiale, komentet e tij pasqyrojnë një kundër reagim në rritje në Silicon Valley ndaj paralajmërimeve ekzistenciale nga stafi aktual dhe ish?punonjësit.
Kritikë të tjerë thonë se Anthropic po përpiqet të nxisë një shtytje rregullatore për të bllokuar konkurrencën, duke e lënë atë dhe OpenAI në një duopol.
Raportohet se Anthropic po përgatitet për një ofertë publike fillestare (IPO) potencialisht rekord në bursë, duke u lejuar njerëzve të blejnë aksione të kompanisë.
OpenAI, e cila së fundmi u vlerësua me 852 miliardë dollarë, pritej të bënte të njëjtën gjë, por Sam Altman tha të premten se kjo nuk do të ndodhë këtë vit, duke përmendur shqetësimet për sigurinë.
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