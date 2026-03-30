Sulm iranian në Kuvajt godet centralin e energjisë dhe ujit
Një sulm i atribuar Iranit ka goditur një central energjie dhe desalinizimi uji në Kuvajt, duke shkaktuar vdekjen e një punëtori indian dhe dëme të konsiderueshme materiale në objekt. Lajmi është konfirmuar nga autoritetet kuvajtiane, në një kohë kur tensionet në rajon po rriten ndjeshëm për shkak të luftës mes Shteteve të Bashkuara, Izraelit dhe Iranit.
Sipas Ministrisë së Energjisë në Kuvajt, një ndërtesë shërbimi brenda kompleksit energjetik u godit gjatë sulmit, duke rezultuar në viktimën fatale dhe dëmtime serioze të infrastrukturës. Ekipet teknike dhe emergjente janë dërguar menjëherë në vendngjarje për të menaxhuar pasojat dhe për të garantuar vazhdimësinë normale të furnizimit me energji dhe ujë.
Nga ana tjetër, nuk ka pasur një reagim zyrtar nga Irani lidhur me këtë incident, ndërsa mediat shtetërore iraniane kanë cituar burime kuvajtiane që flasin për dëme të mëdha në impiant.
Sipas raportimeve nga terreni, Kuvajti ka qenë objekt i sulmeve të përsëritura që nga fillimi i konfliktit më shumë se një muaj më parë. Vetëm një ditë para sulmit të fundit, Ministria e Mbrojtjes e Kuvajtit njoftoi se kishte identifikuar 14 raketa dhe 12 dronë në hapësirën ajrore të vendit, disa prej të cilëve kishin në shënjestër një kamp ushtarak, duke plagosur 10 ushtarë.
Përshkallëzimi i konfliktit në rajon ka ardhur si pasojë e sulmeve të SHBA-së dhe Izraelit ndaj Iranit, të cilat, sipas autoriteteve iraniane, kanë shkaktuar mbi 2,000 viktima, përfshirë figura të larta shtetërore dhe qindra civilë. Si kundërpërgjigje, Irani ka ndërmarrë sulme me raketa dhe dronë ndaj objektivave në Izrael dhe në vende të tjera të rajonit që strehojnë baza ushtarake amerikane.
Një tjetër zhvillim i rëndësishëm është bllokimi efektiv i Ngushticës së Hormuzit nga Irani, një pikë kyçe për tregtinë globale të energjisë, ku kalon rreth 20 për qind e naftës dhe gazit natyror të lëngshëm në botë. Ky veprim ka ndikuar në rritjen e çmimeve të energjisë dhe ka tronditur tregjet financiare ndërkombëtare.
Ndërkohë, presidenti amerikan Donald Trump ka deklaruar se do të pezullojë përkohësisht sulmet ndaj impianteve energjetike iraniane deri më 6 prill, duke paralajmëruar se çdo veprim i mëtejshëm do të varet nga zhvillimet në terren. Nga ana e tij, Irani ka kërcënuar se do të godasë objektet energjetike në rajonin e Gjirit nëse sulmet ndaj tij vazhdojnë.
Ekspertët paralajmërojnë se ky konflikt po nxjerr në pah brishtësinë e infrastrukturës jetike në rajon, veçanërisht të impianteve të ujit në një zonë që vuan nga mungesa e theksuar e burimeve ujore. Sulmi në Kuvajt shihet si një sinjal alarmi për rreziqet që përballet siguria energjetike dhe ujore në Lindjen e Mesme.
