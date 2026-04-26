Sulmi me armë në eventin ku ishte dhe Trump, Begaj: Demokracia mbrohet me ide, jo me forcë
Begaj e cilësoi ngjarjen si një akt brutal që minon demokracinë dhe vlerat e saj themelore
Presidenti shprehu solidaritet të plotë me popullin amerikan dhe uroi shëndet e siguri për presidentin Trump dhe të gjithë të pranishmit në aktivitet.
Në demokraci, dallimet zgjidhen përmes ideve dhe dialogut, jo forcës. Sulme të tilla brutale që minojnë demokracinë dhe dëmtojnë vlerat e saj thelbësore janë të papranueshme.
Shpreh solidaritet të plotë me popullin amerikan dhe uroj për presidentin Trump dhe Zonjën e Parë dhe të gjithë të pranishmit të vazhdueshëm shëndetin dhe sigurinë”, shkruan Begaj.
Sulmi me armë ndodhi mbrëmjen e së shtunës, gjatë eventit me Korespondentët e Shtëpisë së Bardhë në Uashington, ku të pranishëm ishin presidenti Donald Trump, Zonja e Parë dhe anëtarë të kabinetit qeveritar. Fatmirësisht nga të shtënat nuk pati të lënduar, ndërsa presidenti Trump u evakuua menjëherë.
