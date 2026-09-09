☁️
Tiranë 27°C · Vranët 09 September 2026
S&P 500 7,674 ▼0.58%
DOW 52,786 ▼1.18%
NASDAQ 26,421 ▼0.32%
NAFTA 94.28 ▲1.34%
ARI 4,446 ▲0.16%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1624 EUR/GBP 0.8583 EUR/CHF 0.9412 EUR/ALL 92.1457 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3355 EUR/TRY 56.3514 EUR/JPY 178.81 EUR/CAD 1.6024 EUR/USD 1.1624 EUR/GBP 0.8583 EUR/CHF 0.9412 EUR/ALL 92.1457 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3355 EUR/TRY 56.3514 EUR/JPY 178.81 EUR/CAD 1.6024
₿ CRYPTO
BTC $79,270 ▲ +1.12% ETH $2,511 ▲ +1.51% XRP $1.4379 ▲ +3.75% SOL $104.8600 ▲ +2.06%
S&P 500 7,674 ▼0.58 % DOW 52,786 ▼1.18 % NASDAQ 26,421 ▼0.32 % NAFTA 94.28 ▲1.34 % ARI 4,446 ▲0.16 % S&P 500 7,674 ▼0.58 % DOW 52,786 ▼1.18 % NASDAQ 26,421 ▼0.32 % NAFTA 94.28 ▲1.34 % ARI 4,446 ▲0.16 %
EUR/USD 1.1624 EUR/GBP 0.8583 EUR/CHF 0.9412 EUR/ALL 92.1457 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3355 EUR/TRY 56.3514 EUR/JPY 178.81 EUR/CAD 1.6024 EUR/USD 1.1624 EUR/GBP 0.8583 EUR/CHF 0.9412 EUR/ALL 92.1457 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3355 EUR/TRY 56.3514 EUR/JPY 178.81 EUR/CAD 1.6024
09 Sep 2026
Breaking
Tre punonjësit e plagosur nga shpërthimi në karburantin te “Brryli” dërgohen te Trauma, Ministria e Shëndetësisë zbul QMK: Janë regjistruar 26 zjarre, gjashtë janë ende aktiv FOTO/ Shkatërrim, kaos dhe të plagosur! Çfarë la pas shpërthimi në karburantin te “Brryli”, detajet e ngjarjes dhe het “Deftesë e jashtëzakonshme”- Testi PISA 2025, Rama: Kryesojmë rajonin, lamë pas edhe disa vende të BE! Arritje përball FOKUS – Merkel: Fitorja e AfD-së tronditje” për Gjermaninë
Menu
Boterori

Superkompjuteri i “Opta” parashikon fituesin e Champions League, ja 10 skuadrat favorite! Befasia në listë

· 2 min lexim
Superkompjuteri i “Opta”

Derisa të mësohet skuadra që do të pasojë Paris Saint-Germain si kampione e Europës, superkompjuteri i “Opta” ka bërë parashikimin e tij për ekipet që kanë më shumë gjasa të triumfojnë në kompeticionin më prestigjioz të futbollit europian.

Surpriza është se Arsenali i Mikel Artetës kryeson listën e favoritëve. Skuadra angleze, e cila sezonin e kaluar arriti deri në finalen e Champions League ndaj PSG-së, vlerësohet me 20.9% mundësi për të fituar trofeun.

Në vendin e dytë renditet Bayern Munich, me 19.4%, ndërsa Manchester City është i treti me 12.3%.

Sa i përket dy gjigantëve spanjollë, Barcelona renditet e katërta me 8.2%, ndërsa Real Madridpozicionohet në vendin e shtatë me 4.4%.

Në listën e 10 favoritëve gjendet edhe Paris Saint-Germain, kampionia në fuqi, e cila sipas Opta-s ka 7.1% shanse për të përsëritur suksesin.

10 favoritët sipas Opta

-Arsenal – 20.9%

-Bayern Munich – 19.4%

-Manchester City – 12.3%

-Barcelona – 8.2%

-PSG – 7.1%

-Liverpool – 6.1%

-Real Madrid – 4.4%

-Manchester United – 3.8%

-Inter – 3.6%

-Aston Villa – 2%

Një mungesë e rëndësishme në këtë renditje është Atletico Madrid, pavarësisht se stadiumi i skuadrës madrilene, “Metropolitano”, do të presë finalen e Champions League në qershorin e vitit të ardhshëm.

Megjithatë, bëhet fjalë vetëm për një parashikim statistikor. Futbolli ka treguar vazhdimisht se favoritët nuk e kanë gjithmonë rrugën të garantuar drejt trofeut.

Tashmë fjalën do ta kenë skuadrat dhe lojtarët në fushën e lojës, ndërsa sezoni i ri i Champions League do të tregojë nëse parashikimet e superkompjuterit të Opta-s do të rezultojnë të sakta.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu