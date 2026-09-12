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Kronika

Takimi i Ramës me qytetarët në Vlorë, policia shoqëron aktivistin Baki Goxhaj

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Aktivisti Baki Goxhaj pasditen e kësaj të shtunë është shoqëruar nga policia në qytetin e Vlorës. Goxhaj raportohet se ishte pranë ambienteve të Pallatit të Kulturës ku kryeministri Edi Rama po zhvillon një takim me qytetarët lidhur me reformën territoriale.

Forca të policisë ndodhen në ambientet e jashtme të pallatit të Kulturës për të siguruar që takimi të zhvillohet pa incidente. Dyshohet se ai është shoqëruar pas informacioneve se mund të kishte reagim ndaj kryeministrit Rama. Bashkëshortja e saj ka kundërshtuar shoqërimin teksa pyeste policët për arsyen e shoqërimit të tij.

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