Takimi i Ramës me qytetarët në Vlorë, policia shoqëron aktivistin Baki Goxhaj
Aktivisti Baki Goxhaj pasditen e kësaj të shtunë është shoqëruar nga policia në qytetin e Vlorës. Goxhaj raportohet se ishte pranë ambienteve të Pallatit të Kulturës ku kryeministri Edi Rama po zhvillon një takim me qytetarët lidhur me reformën territoriale.
Forca të policisë ndodhen në ambientet e jashtme të pallatit të Kulturës për të siguruar që takimi të zhvillohet pa incidente. Dyshohet se ai është shoqëruar pas informacioneve se mund të kishte reagim ndaj kryeministrit Rama. Bashkëshortja e saj ka kundërshtuar shoqërimin teksa pyeste policët për arsyen e shoqërimit të tij.
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