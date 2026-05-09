Tankeri i LNG-së i Katarit lundron drejt Ngushticës së Hormuzit
Tankeri i LNG-së i Katarit, Al Kharaitiyat po lundronte drejt Ngushticës së Hormuzit të shtunën, pasi u nis nga Ras Laffan i Katarit për në Port Qasim në Pakistan, sipas të dhënave të transportit detar LSEG.
Një kalim i suksesshëm do të shënonte tranzitin e parë të një tankeri LNG të Katarit përmes ngushticës që nga fillimi i luftës kundër Iranit.
Anija, e menaxhuar nga Nakilat Shipping Qatar Ltd dhe që lundron nën flamurin e Ishujve Marshall, ka një kapacitet ngarkese prej 211,986 metrash kub.
Garda Revolucionare e Iranit ndaloi dy anije cisternash të LNG-së të Katarit, Al Daayen dhe Rasheeda, që po shkonin drejt Ngushticës së Hormuzit më 6 prill dhe i udhëzoi ato të mbanin pozicione pa dhënë shpjegime.
Katari është eksportuesi i dytë më i madh në botë i LNG-së, me dërgesa që shkojnë kryesisht te blerësit në Azi. Sulmet iraniane shkatërruan 17% të kapacitetit të eksportit të LNG-së së Katarit, me riparime që pritet të lënë mënjanë 12.8 milionë ton karburant në vit për tre deri në pesë vjet.
