Një monedhë muskulore dhe basti masiv i gazit të lëngshëm Faza e re e turizmit, pa avantazhin e çmimeve të lira; Si do të mbijetojë?! Çfarë duhet të dimë për Hantavirusin, ndryshimet me Covid-19 – Tv Klan Vjosa Osmani vet e 20-ta në listën e LDK-së, aprovohet nga Këshilli ​Aktakuzë në mungesë ndaj 21 personave për krime lufte, caktohet seanca për 1 korrik
Tankeri i LNG-së i Katarit lundron drejt Ngushticës së Hormuzit

Tankeri i LNG-së i Katarit, Al Kharaitiyat po lundronte drejt Ngushticës së Hormuzit të shtunën, pasi u nis nga Ras Laffan i Katarit për në Port Qasim në Pakistan, sipas të dhënave të transportit detar LSEG.

Një kalim i suksesshëm do të shënonte tranzitin e parë të një tankeri LNG të Katarit përmes ngushticës që nga fillimi i luftës kundër Iranit.

Anija, e menaxhuar nga Nakilat Shipping Qatar Ltd dhe që lundron nën flamurin e Ishujve Marshall, ka një kapacitet ngarkese prej 211,986 metrash kub.

Garda Revolucionare e Iranit ndaloi dy anije cisternash të LNG-së të Katarit, Al Daayen dhe Rasheeda, që po shkonin drejt Ngushticës së Hormuzit më 6 prill dhe i udhëzoi ato të mbanin pozicione pa dhënë shpjegime.

Katari është eksportuesi i dytë më i madh në botë i LNG-së, me dërgesa që shkojnë kryesisht te blerësit në Azi. Sulmet iraniane shkatërruan 17% të kapacitetit të eksportit të LNG-së së Katarit, me riparime që pritet të lënë mënjanë 12.8 milionë ton karburant në vit për tre deri në pesë vjet.

