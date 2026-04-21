S&P 500 7,109 ▼0.24%
DOW 49,443 ▼0.01%
NASDAQ 24,404 ▼0.26%
NAFTA 86.57 ▼0.97%
ARI 4,796 ▼0.68%
EUR/USD 1.1786 EUR/GBP 0.8711 EUR/CHF 0.9206 EUR/ALL 95.7963 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3790 EUR/TRY 52.8379 EUR/JPY 186.91 EUR/CAD 1.6123
BTC $75,911 ▲ +1.49% ETH $2,315 ▲ +1.29% XRP $1.4359 ▲ +1.51% SOL $85.5800 ▲ +1.28%
Sporti

Të pakënaqur me Rosenior, Chelsea ëndrrën Diego Simeonen, gati lëvizja e bujshme

Chelsea vijon të shpenzojë miliona në merkato, por drejtuesit e bluve janë të pakënaqur nga rezultatet. Ekipi londinez rrezikon jashtëzakonisht shumë që këtë sezon të qëndrojë jashtë Champions League, një përfundim i hidhur që pritet të ketë pasoja. Në mes të sezonit, Chelsea vendosi të ndryshojë trajner duke larguar Enzo Marescan për t’i bërë vend Liam Rosenior, por kjo lëvizje nuk rezultoi e goditur.

“The Sun” vjen me një lajm të bujshëm, me të përditshmen britanike që shkruan se drejtuesit e Chelsea-t po mendojnë të ndryshojnë edhe një herë trajner në fund të këtij sezoni. Dëshira e tyre është të transferojnë në Londër, Diego Simeonen. Prej 14 vitesh, trajneri argjentinas ka ditur gjithnjë të mbajë Atletico Madrid në nivele të larta, këtë e vërtetoi edhe këtë sezon teksa arriti të dërgojë ekipin në gjysmëfinalen e Champions League duke eliminuar Barcelonën.

Simeone vlerësohet shumë për karakterin e tij luftarak, një trajner që jep shpirtin në stol duke i marrë maksimumin ekipit të tij. Në çdo rast diskutimi do të bëhet në fund të këtij sezoni pasi fillimisht duhet kuptuar edhe dëshira e Diego Simeones, një trajner i lidhur shumë me Atletico Madrid.

