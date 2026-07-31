Të shtunën i jepet lamtumira e fundit Lisa Milicaj Bajraktarit, bashkëshortes së veprimtarit shqiptaro-amerikan
Lisa Milicaj Bajraktari, bashkëshortja e veprimtarit dhe biznesmenit shqiptaro-amerikan Harry Bajraktari, ka ndërruar jetë në moshën 56-vjeçare.
Homazhet do të mbahen sot, më 31 korrik, ndërsa ceremonia kishtare dhe varrimi do të zhvillohen të shtunën, më 1 gusht, në New York.
“Humbja e saj ka sjellë pikëllim të pamasë për familjet Bajraktari dhe Milicaj, si dhe për të gjithë ata që e njohën dhe e deshën.
Ju falënderojmë të gjithëve për ngushëllimet, fjalët e mira dhe lutjet tuaja për Lisën dhe familjen tonë. Gjatë gjithë jetës së saj, Lisa ishte thellësisht e përkushtuar ndaj familjes, Amerikës dhe çështjes shqiptare”, shkruan Harry Bajraktari. /Telegrafi/
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