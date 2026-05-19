Tiranë 15°C · Pjesërisht vranët 19 May 2026
S&P 500 7,364 ▼0.53%
DOW 49,443 ▼0.49%
NASDAQ 25,916 ▼0.67%
NAFTA 104.33 ▼0.05%
ARI 4,495 ▼1.38%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1649 EUR/GBP 0.8688 EUR/CHF 0.9144 EUR/ALL 95.4003 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.3822 EUR/TRY 53.1249 EUR/JPY 185.01 EUR/CAD 1.6007 EUR/USD 1.1649 EUR/GBP 0.8688 EUR/CHF 0.9144 EUR/ALL 95.4003 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.3822 EUR/TRY 53.1249 EUR/JPY 185.01 EUR/CAD 1.6007
₿ CRYPTO
BTC $76,813 ▲ +0.24% ETH $2,112 ▲ +0.34% XRP $1.3584 ▼ -1.59% SOL $84.3000 ▼ -0.17%
S&P 500 7,364 ▼0.53 % DOW 49,443 ▼0.49 % NASDAQ 25,916 ▼0.67 % NAFTA 104.33 ▼0.05 % ARI 4,495 ▼1.38 % S&P 500 7,364 ▼0.53 % DOW 49,443 ▼0.49 % NASDAQ 25,916 ▼0.67 % NAFTA 104.33 ▼0.05 % ARI 4,495 ▼1.38 %
EUR/USD 1.1649 EUR/GBP 0.8688 EUR/CHF 0.9144 EUR/ALL 95.4003 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.3822 EUR/TRY 53.1249 EUR/JPY 185.01 EUR/CAD 1.6007 EUR/USD 1.1649 EUR/GBP 0.8688 EUR/CHF 0.9144 EUR/ALL 95.4003 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.3822 EUR/TRY 53.1249 EUR/JPY 185.01 EUR/CAD 1.6007
19 May 2026
Breaking
Arsyet e sulmit të Altin Dumanit dhe Irena Gjokës në vitin e pestë të Non Grata-s “Porsche” bën namin në qendër të Fierit, përplas makinat e parkuara! Shoferi tenton të heqë targën dhe… Aksident në qendër të Fierit, drejtuesi i një “Porsche” përplas dy mjete të parkuara dhe tenton të largohet Mirupafshim, por jo lamtumirë! Mastantuono gjen ekipin e ri, Real Madrid nis negociatat Ndërtimi pa leje në Sarandë, Hita: E papranueshme që një punonjës policie të bëhet palë me shkelësit e ligjit
Menu
Sporti

Tenis, Alcaraz heq dorë: Nuk do të luaj në Wimbledon

· 1 min lexim

“Rikuperimi im po ecën mirë dhe ndihem shumë më mirë, por për fat të keq nuk jam gati të garoj ende, prandaj duhet të tërhiqem nga turnetë në Queen’s dhe Wimbledon”, njoftoi Carlos Alcaraz në Instagramin e tij. “Këto janë dy turne shumë të veçantë për mua dhe do të më mungojnë shumë. Do të vazhdojmë stërvitjen për t’u rikthyer sa më shpejt të jetë e mundur”.

Çfarë i ndodhi Alcarazit? Një dëmtim i bezdisshëm në kyçin e djathtë, i cili e pengoi atë të luante në raundin e 16-shes në Barcelonë në mesin e prillit, e ka vonuar rikthimin e tij. Problemi rezultoi më serioz se sa pritej, duke e detyruar fenomenin spanjoll të humbasë katër nga turnetë më të rëndësishëm të sezonit: Masters 1000 në Madrid, Internazionali d’Italia, Roland Garros dhe Wimbledon.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu

Reklamë