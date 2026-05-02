S&P 500 7,230 ▲0.29%
DOW 49,499 ▼0.31%
NASDAQ 25,114 ▲0.89%
NAFTA 101.94 ▼2.98%
ARI 4,645 ▲0.32%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1724 EUR/GBP 0.8641 EUR/CHF 0.9170 EUR/ALL 95.8727 EUR/MKD 61.6946 EUR/RSD 117.4825 EUR/TRY 52.9232 EUR/JPY 184.21 EUR/CAD 1.5941
₿ CRYPTO
BTC $78,182 ▲ +0.51% ETH $2,304 ▼ -0.01% XRP $1.3864 ▲ +0.1% SOL $83.9200 ▼ -0.57%
Politika

Tensionet në garën për kreun e PD-së: Berisha akuzon Salianjin, Salianji kundërpërgjigjet

· 2 min lexim

Gara për drejtimin e Partisë Demokratike ka nxitur përplasje të forta brenda radhëve të saj. Më 2 maj, Sali Berisha përshkroi në ton të ashpër kundërshtarët e tij, duke akuzuar Ervin Salianjin se është shitur gjatë kohës që ndodhej në burg dhe se vepron në shërbim të kryeministrit Edi Rama. Berisha pohoi gjithashtu se, edhe pse zyrtarisht nuk është përjashtuar asnjë nga gara, disa persona nuk janë lejuar të kandidojnë për shkak të fushatës kundër strukturave të partisë.

Reagimi i ish-deputetit Ervin Salianji ishte i menjëhershëm; sipas TV Klan, ai e quajti Berishën “plak të lumtur në azilin e Ramës” dhe e akuzoi se përfiton financiarisht nga regjimi i Ramës. Salianji përmendi se Berisha po përfiton përmes lejeve, koncesioneve dhe tenderave dhe hodhi akuza për komprometim moral, ndërsa vuri në dukje se vetë ka vuajtur dënimin me burg.

Të dy palët shkëmbyen akuza për pengim të garës dhe ndërhyrje që synojnë përjashtimin e rivalëve. Berisha insiston se kriteret janë respektuar dhe se nuk ka përjashtime arbitrare, ndërsa Salianji pretendon se është ndëshkuar politikisht dhe e akuzon Berishën për sistem mbrojtjeje nga përshtatja me pushtetin e tanishëm.

Disa demokratë që u vetëofruan për kryetar u skualifikuan, ndërsa drejtuesit e PD-së thanë se kandidatët nuk plotësonin kriteret e kërkuara, raporton TV Klan.

