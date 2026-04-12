☁️
Tiranë 13°C · Vranët 12 April 2026
S&P 500 6,817 ▼0.11%
DOW 47,917 ▼0.56%
NASDAQ 22,903 ▲0.35%
NAFTA 96.57 ▲0%
ARI 4,787 ▲0%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1717 EUR/GBP 0.8713 EUR/CHF 0.9249 EUR/ALL 95.8543 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4128 EUR/TRY 52.3148 EUR/JPY 186.55 EUR/CAD 1.6205 EUR/USD 1.1717 EUR/GBP 0.8713 EUR/CHF 0.9249 EUR/ALL 95.8543 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4128 EUR/TRY 52.3148 EUR/JPY 186.55 EUR/CAD 1.6205
₿ CRYPTO
BTC $71,116 ▼ -3.47% ETH $2,199 ▼ -5.02% XRP $1.3312 ▼ -2.83% SOL $82.0100 ▼ -4.58%
12 Apr 2026
Breaking
City shënon tre gola kundër Chelsea dhe frikëson Arsenalin Muriqi pasi parakaloi Eto’o: Faleminderit që më ndihmuat për të realizuar një nga ëndrrat e mia Pas mbylljes së votimeve vjen reagimi parë nga kreu i Opozitës hungareze Peter Magyar Mbretëria e Bashkuar: Po planifikojmë një koalicion për të siguruar kalimin në Ngushticën e Hormuzit Dalin rezultatet e para në zgjedhjet e Hungarisë, kryeson opozita
Menu
Sporti

Tirana shtang Egnatian, tri pikë të rëndësishme për mbijetesë

· 1 min lexim

Tirana ka arritur një fitore të rëndësishme në javën e 31-të të “Abissnet Superiore” duke mundur Egnatian me rezultatin 3-1, një ndeshje që erdhi për shikuesit në ekranin e RTSH(RTSH1 dhe RTSH Sport).

Në sfidën e luajtur në “Selman Stërmasi”, formacioni bardheblu arriti të zhbllokojë situatën sapo ishin mbushur 10 minuta lojë me anë të Tabekou ku u desh dhe konfirmimi i VAR.

Rrogozhinasit reaguan në pjesën e dytë duke vendosur barazpeshën me anë të Buriç, por që nuk do të zgjashtë shumë pasi Xhixha u tregua i saktë nga pika e 11-metërshit pë të rikthyer edhe njëherë në avantazh kryeqytetasit.

Goli i Halilit vulosi përfundimisht fitoren e Tiranës, e cila ngjitet në kuotën e 31 pikëve, momentalisht në vend të 8-të në klasifikim. Një fitore shprese për mbijetesë, e dyta radhazi përballë Egnatias në kampionat.

Rrogozhinasit mbeten në kuotën e 54 pikëve, momentalisht në vend të dytë.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu