Tjetër vendim nga qelia, Erion Veliaj shkarkon nga detyra edhe nënkryetarin e Bashkisë, Blendi Sulaj
Të tjera ndryshimet në Bashkinë e Tiranës.
Kryebashkiaku Erion Veliajn ka shkarkuar sot nga detyra edhe nënkryetarin Blendi Sulaj.
Lajmi për shkarkimin e Sulajt vjen pak ditë pas Veliaj shkarkoi edhe Anuela Ristanin, duke i hequr delegimin, e cila më vonë dhe dorëheqjen.
Pas largimit të Anuela Ristanit nga detyra e nënkryetares së Bashkisë së Tiranës, dha dorëheqjen edhe Sekretari i Përgjithshëm i bashkisë, Eldi Hoxha.
Dje Veliaj firmosi edhe listpagesat e Bashkisë, fondet e aboneve për pensionistët dhe kopshtet e çerdhet në Tiranë.
Këto firma vijnë nga ambientet e paraburgimit të Durrësit ku ndodhet prej arrestimit me urdhër të SPAK e masë të GJKKO, më 10 shkurt 2025.
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